HDP’li Kerestecioğlu: Görevden alınan bakanlar cemaat mensubu mu?

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Bu değişikliklerle görevden alınanlar cemaat mensubu mu? Tenzili rütbeye uğrayanların suçu ne?" dedi.

“Önemli değişiklikler var kabinede. Örneğin Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül olmuş ama bu değişiklik Sayın Bekir Bozdağ'ın başarısızlığından ya da bu ülkede adalet olmamasından kaynaklı değil elbette. Zaten kendisi Başbakan Yardımcısı olmuş. Ya da Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Kültür Bakanı olmuş” ifadelerini kullanan Kerestecioğlu, “Ne yazık ki bu iktidarda Kültür Bakanlığı tenzili rütbe sayılıyor” dedi.

AKP Hükümetinin bugün açıklanan kabine değişikliğine ilişkin konuşan Kerestecioğlu’un açıklamaları şöyle:

"İktidar, son bir yılda 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek ülkenin rejimini değiştirdi. O günden bu yana tüm uygulamalar, her şey bir kişinin iki dudağı arasında olabilsin diye aslında. "

"Erdoğan Yıldırım’a tebliğ etti"

"Bugün de bunun bir örneğini yaşadık, Sayın Erdoğan, Binali Yıldırım'ı çağırdı ve yeni Kabineyi tebliğ etti; istişare yok, ortaklaşma yok, sadece tebliğ edildi. Herkesin yüreği ağzındaydı, milletvekilleri 'Acaba bakan olur muyum?' diyordu, bakanlar 'Koltuğumdan olur muyum?' diyordu; biz de geçmiş olsun diyoruz."

"Değişiklikler bir kişi için"

"Önemli değişiklikler var kabinede. Örneğin Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül olmuş ama bu değişiklik Sayın Bekir Bozdağ'ın başarısızlığından ya da bu ülkede adalet olmamasından kaynaklı değil elbette. Zaten kendisi Başbakan Yardımcısı olmuş. Ya da Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Kültür Bakanı olmuş. Ne yazık ki bu iktidarda Kültür Bakanlığı tenzili rütbe sayılıyor. Bu neden oldu? Cevabı yine bir kişide. Kültür Bakanı, Türkiye'de sinemanın, tiyatronun, sanatsal üretimin bitme noktasına gelmesinden, turizmin can çekişiyor olmasından dolayı görevinden alınmadı ne yazık ki. Ya da Sayın Tuğrul Türkeş, babasının partisini karşısına alarak AKP'ye geçen, bu uğurda çok taviz veren Sayın Türkeş neden kabinede yok, cevabı yine bir kişide. Tarım Bakanı değişmiş. Elbette sebebi çarpık tarım politikaları ve çiftçilerin içinde bulunduğu zor durum ve tarımın yönetilmemesi değil."

"Görevden alınan bakanlar cemaat mensubu mu?"

"Tüm bu değişiklikler yeteneklerin sonucu ya da ülkenin, halkın istekleri sonucu değil, bir kişinin çıkarlarıyla paralel yapılıyor çünkü kendisi hiç kimseye güvenmiyor. Darbenin siyasi ayağının ortaya çıkmasını da engellediği için "Bu değişikliklerle görevden alınanlar cemaat mensubu mu? Tenzili rütbeye uğrayanların suçu ne?" diye sorma hakkımız da doğuyor.

Parti devletine bir adım daha yaklaşan uygulamalarla karşı karşıyayız. Hayırlı olsun diyoruz."