HDP'li Kemalbay'dan o iddialara yanıt: Kara propaganda; onu başkan yaptırmayacağız!

HDP İzmir Milletvekili adayı Serpil Kemalbay, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. tura kalması ihtimalinde Tayyip Erdoğan'la uzlaşacakları iddiasını "kara propaganda" olarak nitelendirdi. Kemalbay, “Demirtaş’ın ‘Onu başkan yaptırmayacağız’ sözü hâlâ geçerli. HDP tek adam rejimine geçit vermeyecek” dedi.

HDP’li vekiller Serpil Kemalbay, İdil Uğurlu ve Yalçın Yanık, il yöneticileri Semra Uzunok ve Cavit Uğur, Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti.

Uğurlu, kadın ağırlıklı mücadeleyle 24 Haziran’da tüm engelleri aşacaklarını söyledi. Kemalbaş da, seçimlerin 2. turunda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la uzlaşacakları yönündeki iddiaları, “Bu, bize yönelen seçmenin kafasını karıştırmak için Erdoğan’ın yaptığı kara propaganda. Her seçim öncesi gündeme getiriliyor. Ancak cezaevindeki Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş’ın ‘O’nu başkan yaptırmayacağız’ sözü geçerliliğini koruyor. Seçmen rahat olsun, HDP tek adam rejimine geçit vermeyecek, demokrasiyi savunmaya devam edecek” diye yanıtladı.

Yanık ise, emek mücadelesini Meclis’e taşımak istediğini söyledi.