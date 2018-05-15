HDP'li Kaya'dan hükümete çağrı: İsrail ile yapılan anlaşmalar feshedilsin

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin, Gazze'de İsrail askerleri tarafından katledilmesi ilgili, hükümete çağrıda bulunarak "Yenikapı'da halkı toplayarak kendi politikasına miting yapmak değildir. Hükümet olmak demek, milyon dolarlarla İsrail'le yaptığı askeri, sivil ve sosyal anlaşmayı, eğer gücü yetiyorsa feshetmesidir" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili ve Demokratik İslam Kongresi (DİK) Eş Sözcüsü Hüda Kaya, Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi. Merkez Yenişehir ilçesindeki DİK bürosunda yapılan toplantıda konuşan Kaya, Filistin'de yaşayanlara yönelik süren siyonist şiddet ve nefret zulümlerinin yeryüzünde karşılık bulduğunu belirtti.

"Özellikle uluslararası tüm insani kurumları ve İslam dünyasında hak ile özgürlükler mücadelesi veren herkesi, bu olayda çok daha net, somut eylemler ortaya koymaya davet ediyoruz" diyen Kaya konuşmasına şöyle devam etti: "Aynı zamanda Türkiye'de, hem sivil inisiyatife hem de hükümete çağrı yapıyoruz. Yenikapı'da halkı toplayarak kendi politikasına miting yapmak değildir. Hükümet olmak demek, milyon dolarlarla İsrail'le yaptığı askeri, sivil ve sosyal anlaşmayı, eğer gücü yetiyorsa feshetmesidir. İsrail büyükelçisini geri çekmek değil, istenmeyen adam ilan ederek göndermesidir. Ortaya daha somut eylemler koymalıdırlar. Hükümet olmak, miting yapmak değildir. Hükümet olmak demek, Filistin halkının mücadelesine yüreği yettiğince daha somut sonuçlarla adım atmaktır. Bu süreçte herkes kamuoyunda istismara yol açmadan sahip çıkılmalıdır."