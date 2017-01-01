HDP’li Kaya: ‘Yılbaşı haramdır’ kampanyası yaptılar, bugün ‘lanet’le geçiştirmeye çalışıyorlar

HDP İstanbul Milletvekilli Hüda Kaya, Reina’daki terör saldırısının üstünün demogojilerle kapatılacağını savundu “Neresinden tutarsak elimizde kalacak bir yönetim zihniyetiyle karşı karşıyayız” dedi.

Kaya, saldırı öncesinde yılbaşı ve Noel karşıtı açıklama ve söylemlere dikkat çekti ve saldırının üstünün kapatılacağını ifade etti.

Hüda Kaya’nın konuya dair değerlendirmesi şu şekilde:

"Dün kendileri gibi inanmayanları hedef gösteren söylem ve duruşlar ikiyüzlülüğün işaretini verdi. Bugün ötekileştirmeyi hedef güden bir zati kendileridir. Reina’da yaşananlar bunun sonucu olmuştur.

"Yılbaşı kutlanmaz, haramdır’ diyerek günlerdir kampanya yaptılar. Kardeşim sen kendi inancına göre bir şeyi kutlamıyorsan, sana göre bu yasaksa inançsal olarak dayatma hakkına sahip değilsin. Ben böyle bir din, İslam tanımıyorum. Benim inandığım dinde saygı vardır.

"Bugün saldırıdan sonra kenarlara sinip dillerinde lanet ifadeleri ile olayı geçiştirmeye çalışıyorlar.

"Sorumluların bulunması noktasına inanmıyorum. Olayın üstü demogojilerle kapatılacak, ama hiçbir hakikat kapalı kalmayacak.

"Neresinden tutarsak elimizde kalacak bir yönetim zihniyeti ile karşı karşıyayız. İstifa etmelerini beklemek abesle iştigaldir."