T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP’li Kaya: ‘Yılbaşı haramdır’ kampanyası yaptılar, bugün ‘lanet’le geçiştirmeye çalışıyorlar

"Sorumluların bulunması noktasına inanmıyorum; olay demogojilerle kapatılacak"

01 Ocak 2017 22:56

HDP İstanbul Milletvekilli Hüda Kaya, Reina’daki terör saldırısının üstünün demogojilerle kapatılacağını savundu “Neresinden tutarsak elimizde kalacak bir yönetim zihniyetiyle karşı karşıyayız” dedi.

Kaya, saldırı öncesinde yılbaşı ve Noel karşıtı açıklama ve söylemlere dikkat çekti ve saldırının üstünün kapatılacağını ifade etti.

Hüda Kaya’nın konuya dair değerlendirmesi şu şekilde:

"Dün kendileri gibi inanmayanları hedef gösteren söylem ve duruşlar ikiyüzlülüğün işaretini verdi. Bugün ötekileştirmeyi hedef güden bir zati kendileridir. Reina’da yaşananlar bunun sonucu olmuştur.

"Yılbaşı kutlanmaz, haramdır’ diyerek günlerdir kampanya yaptılar. Kardeşim sen kendi inancına göre bir şeyi kutlamıyorsan, sana göre bu yasaksa inançsal olarak dayatma hakkına sahip değilsin. Ben böyle bir din, İslam tanımıyorum. Benim inandığım dinde saygı vardır.

"Bugün saldırıdan sonra kenarlara sinip dillerinde lanet ifadeleri ile olayı geçiştirmeye çalışıyorlar.

"Sorumluların bulunması noktasına inanmıyorum. Olayın üstü demogojilerle kapatılacak, ama hiçbir hakikat kapalı kalmayacak.

"Neresinden tutarsak elimizde kalacak bir yönetim zihniyeti ile karşı karşıyayız. İstifa etmelerini beklemek abesle iştigaldir."

 

ETİKETLER

Hüda Kayareinasaldırıkampanyayılbaşı

İlgili Haberler

“Gazetecileri 'subliminal mesaj'la suçlayarak hapse atanlar, provokatif yılbaşı manşetleri için ne yapacaklar?”

Fatih Polat: Subliminal değil gerçek mesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24