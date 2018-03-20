HDP'li Kaya: Afrin'e asker girince Türkiye'deki çocuklar tecavüzden kurtulmuş mu oldu?

İslam değerlerine AKP döneminde daha önce hiçbir zaman olmadığı kadar zarar verildiğini savunan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yaşanan 'ihanet ve istismardan’ en çok etkilenenin kadınlar ve çocuklar olduğunu söyledi. Türkiye'deki en büyük mücadelenin 'insan kalma' mücadelesi olduğunu ifade eden Kaya, "Afrin'i alınca Türkiye’deki ahlak kurtuldu mu, Afrin’e asker girince Türkiye'deki çocuklar tecavüzden kurtulmuş mu oldu?" sorusunu yöneltti.

"Bu lanetlenmişlikten ancak vicdanına ve aklına sahip olanlar kurtulacak"

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP’li Kaya, "Türkiye'nin hiçbir döneminde İslam'a bu kadar büyük zarar verilmemiştir, ihanet edilmemiştir. Korkunç bir ihanet, korkunç bir istismar söz konusu. Bu istismardan en çok olumsuz etkilenen kadınlar ve çocuklar” dedi. Çocukların cinsel istismarının yaygınlaşmasına dikkat çeken Kaya, şöyle devam etti:

"6 yaşındaki bir erkek çocuk anne ben hamile kalır mıyım dediği için tecavüze uğradığı anlaşılıyor. Böyle bir toplumdayız. 3 yaşındaki çocukların tecavüze uğradığı bir toplumdayız. Uyuşturucunun 8 yaşa indiği bir toplumdayız. Her yönüyle dökülen, yozlaşmış, lanetlenmiş bir toplumdayız. Bu lanetlenmektir.

Batmıştır, çökmüştür bu toplum, ben lanetli olduğumuzu düşünüyorum. Dünyanın hiçbir toplumunda şu anda Türkiye toplumundaki insani, vicdani, ahlaki, dini yozlaşmışlık ve çürümüşlük hiçbir ülkede yok. Lanetlenmiş olduğumuzu düşünüyorum. Bu lanetlenmişlikten ancak vicdanına ve aklına sahip olanlar kurtulacak.”

Cilara’nın “Bu sorunu nasıl çözeceğiz” sorusu üzerine Kaya, şu cevabı verdi:

"Geçtiğimiz aylarda sadece tek bir hastanede 115 kız çocuğunun hamilelik testinin yapıldığı ifşa edildi. Sadece bir ilçede. Geçen yıl, 71 bin 15 yaş altı çocuğun gebeliği kayda geçti. Bunlar sadece hastaneye gidenler, kayda geçenler. Neden bahsediyoruz biz? Nasıl lanetlenmiş bir toplum değil bu? Neden bahsediyoruz biz? Kadın cinayetleri dedik, tacizleri dedik bıraktık çocukların derdine düştük bu sefer. Afrin'i alınca Türkiye’deki ahlak kurtuldu mu, Afrin’e asker girince Türkiye'deki çocuklar tecavüzden kurtulmuş mu oldu? Toplum olarak batmışız biz.

İnsanlığı kurtarmanın formülü insanca bakmaktır, önce kendi insanlığınızın farkına varmaktır. Politik mücadele, kadın mücadelesi, ayakta kalma mücadelesi bir yana, insan kalma mücadelesi veriyoruz. Bu, toplumda en ender olan mücadeleye dönüştü ve garipseniyor. Delilerin olduğu bir toplumda akıllı olmak nasıl garipseniyorsa; bu da garipseniyor. Toplum buna dönüştü şu anda."