HDP’li kadınlardan Erdoğan’a tepki: “Madam gibi ölmek” ne demektir?

HDP'li kadınlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bir adam gibi ölmek var, bir de madam gibi ölmek var. Ölelim ama adam gibi ölelim" sözlerine tepki gösterdi.

HDP Kadın Meclisi, HDP Parlamento Kadın Grubu, HDP İl Örgütleri Kadın Eşbaşkanları imzalı açıklamada Erdoğan’ın sözlerinin “ayrımcı nefret söylemine” olduğunu belirttiler. Erdoğan’a "Madam gibi ölmek’ ne demektir?" diye sordu.

Bianet’te yer alan habere göre, açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

“Hitap ettiği, dikkate aldığı ‘vatandaşlar’ açık ki erkeklerdi! Erdoğan’ın karşısında görmek istedikleri; kendisinin ikbali uğruna ölecek, zaman zaman da arkasına Cumhurbaşkanı’nı aldıkları erkeklikleriyle kadınlara hükmedecek, kendi canlarından vazgeçtikleri gibi, ihtimaldir ki kadınların da canlarına kast edebilecek kimselerdi. Erdoğan öncülüğündeki AKP eril zihniyeti, sistematik bir biçimde kadına saldırıp kadınların öldürülmesinin önünü açtığı gibi kadının ölümünü bile bir aşağılama biçimi olarak yine kadınların huzurunda utanmadan, korkmadan söyleyebiliyor.

“Toplumun bir kesimi üzerinde etki gücü olan ve Cumhurbaşkanlığı kademesinde bulunan bir kimsenin bu kadın düşmanı sözlerinin büyük bir kesime ulaşacağını biliyoruz. Ölümü kutsayan ve erkekliği kışkırtan bu sözler her yaştan, her sınıftan, her siyasi görüş, her etnik köken ve dinden kadının hayatına etki edecek.

“Anayasayı çiğnediğinizin farkında mısınız?”

“Nefret diliyle kadınları ve özellikle üzerinde yaşadığımız toprakların kadim halklarından Ermeni, Rum, Yahudi kadınları aşağılayarak Anayasayı çiğnediğinizin farkında mısınız?

“Cumhurbaşkanı ne derse desin, ‘madamlar’ da kadınlar da Erdoğan’ın nefret dilinden ve kadın düşmanı politikalarından asla yılmadık ve de yılmayacağız! OHAL'de de ‘bu halde’ de özgürlük biz kadınlarla gelecek.

“Bu ayrımcı nefret söylemine karşı Türkiye'de ve dünyadaki tüm kadınlara çağrımızdır. Dünya yüzünde savaşları, kadın cinayetlerini, kadınlara yönelik ayrımcılıkları ve nefret dilini ancak hep birlikte durdurabiliriz.