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HDP’li kadın vekillerden Meclis içi ve dışı şiddetle ilgili basın toplantısı

TBMM Genel Kurulu’nda iç güvenlik paketi mesaisi tartışmalarla devam ediyor

19 Şubat 2015 12:34

TBMM Genel Kurulunda AKP’liler tarafından 5 CHP milletvekilinin yaralandığı HDP’den Gurup Başkanvekili Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel’in darp edilmesine neden olan 132 maddelik ‘iç güvenlik’ paketi  görüşmeleri  bekleniyor. Ancak,  14.00’deki Genel Kurul öncesinde CHP ve HDP kanadında şiddete karşı  basın toplantıları var.  HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ve kadın milletvekilleri  saat 13.30’da  Özgecan’ın hunharca katledilmesi ve  yüzde 1400  arttığı  söylenen kadın cinayetlerine ilişkin   Gurup Toplantı Salonunda bir basın toplantısı düzenleyecek. CHP’li Şafak Pavey ve  kadın milletvekilleri de  IŞİD tehdidi konusunda  saat 11.30’da basın toplantısı yapacak.

 AKP, dün, TBMM Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamaması üzerine grup önerisini Genel Kurul'a taşımıştı.  Öneride İç Güvenlik Paketi'nin gündemin ön sırasına alınması ve görüşmelerine bugün başlanması, 20 Şubat Cuma, 21 Şubat Cumartesi, 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günleri de çalışılması takvimi yaptı.

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