HDP’li kadın vekillerden Meclis içi ve dışı şiddetle ilgili basın toplantısı

TBMM Genel Kurulunda AKP’liler tarafından 5 CHP milletvekilinin yaralandığı HDP’den Gurup Başkanvekili Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel’in darp edilmesine neden olan 132 maddelik ‘iç güvenlik’ paketi görüşmeleri bekleniyor. Ancak, 14.00’deki Genel Kurul öncesinde CHP ve HDP kanadında şiddete karşı basın toplantıları var. HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ve kadın milletvekilleri saat 13.30’da Özgecan’ın hunharca katledilmesi ve yüzde 1400 arttığı söylenen kadın cinayetlerine ilişkin Gurup Toplantı Salonunda bir basın toplantısı düzenleyecek. CHP’li Şafak Pavey ve kadın milletvekilleri de IŞİD tehdidi konusunda saat 11.30’da basın toplantısı yapacak.

AKP, dün, TBMM Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamaması üzerine grup önerisini Genel Kurul'a taşımıştı. Öneride İç Güvenlik Paketi'nin gündemin ön sırasına alınması ve görüşmelerine bugün başlanması, 20 Şubat Cuma, 21 Şubat Cumartesi, 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günleri de çalışılması takvimi yaptı.