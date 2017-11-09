T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li İmam Taşçıer'e 18 yıl hapis istemi

Mahkeme, Taşçıer'in duruşmalardan muaf tutulmasına karar verdi

09 Kasım 2017 16:09

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'örgüt propagandası yapma' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlamalarıyla yargılandığı davada 9 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, terör örgütü güdümünde yayın yapan basın-yayın organlarının çağrıları doğrultusunda 13 Eylül 2015 günü Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak basın açıklaması düzenlendiğini belirtti. Sanık İmam Taşçıer'in toplanan grup içerisinde bulunduğunu ifade eden savcı, Taşçıer'in gruptaki diğer kişilerle birlikte Sur ilçesine girmek istediğini belirtti. 

Taşçıer'in eylemlerinin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve ihtara rağmen dağılmayan ve şiddet kullanan grup içerisinde bulunmak sureti ile 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek' suçlarını oluşturduğunu kaydeden savcı, 9 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşma ertelendi

Söz hakkı verilen İmam Taşçıer, meclis çalışmaları nedeniyle duruşmalardan muaf tutulmayı talep etti. Taşçıer'in avukatı Sedat Çınar ise, savcılığın esas hakkındaki görüşüne karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme, Taşçıer'in duruşmalardan muaf tutulmasına karar vererek, duruşmayı eksiklerin tamamlanması için erteledi.

ETİKETLER

İmam TaşçıerHDPhapis istemiSurDiyarbakırduruşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24