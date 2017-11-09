HDP'li İmam Taşçıer'e 18 yıl hapis istemi

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'örgüt propagandası yapma' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlamalarıyla yargılandığı davada 9 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, terör örgütü güdümünde yayın yapan basın-yayın organlarının çağrıları doğrultusunda 13 Eylül 2015 günü Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak basın açıklaması düzenlendiğini belirtti. Sanık İmam Taşçıer'in toplanan grup içerisinde bulunduğunu ifade eden savcı, Taşçıer'in gruptaki diğer kişilerle birlikte Sur ilçesine girmek istediğini belirtti.

Taşçıer'in eylemlerinin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve ihtara rağmen dağılmayan ve şiddet kullanan grup içerisinde bulunmak sureti ile 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek' suçlarını oluşturduğunu kaydeden savcı, 9 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşma ertelendi

Söz hakkı verilen İmam Taşçıer, meclis çalışmaları nedeniyle duruşmalardan muaf tutulmayı talep etti. Taşçıer'in avukatı Sedat Çınar ise, savcılığın esas hakkındaki görüşüne karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme, Taşçıer'in duruşmalardan muaf tutulmasına karar vererek, duruşmayı eksiklerin tamamlanması için erteledi.