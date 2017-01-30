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HDP'li İdris Baluken'e tahliye!

Baluken'in tahliyesini HDP'li Ziya Pir Twitter hesabından duyurdu

Tahliye edilen Baluken, böyle karşılandı

30 Ocak 2017 18:05

HDP Milletvekili İdris Baluken, hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.

Baluken'in tahliyesini HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir Twitter hesabından duyurdu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Baluken ve Çağlar Yıldırım'ın tutuklanmasının ardından HDP grup başkanvekilliklerine Ahmet Yıldırım ve Filiz Kerestecioğlu getirilmişti.

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