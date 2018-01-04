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HDP'li İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

Baluken, 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor

04 Ocak 2018 16:02

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Terör örgütü üyeliği” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından tutuklu yargılandığı davadan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Baluken'in "5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Baluken'in, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ise beraati kararlaştırıldı.

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