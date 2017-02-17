HDP'li İdris Baluken ve Behçet Yıldırım hakkında yakalama kararı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında verilen tahliye kararı üzerine savcılık, üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Baluken'in tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Behçet Yıldırım'a yakalama kararı

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yıldırım hakkında yaptığı konuşmalar gerekçesiyle açılan davanın 2’nci duruşması, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yıldırım, “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası”, “devlet kurumlarını aşağılama” ve “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” iddialarıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadı. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Yıldırım hakkında, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle “yakalama” kararı verildi.

Baluken, tahliye edilmişti

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Baluken’in savunmasının alındığını ve delillerin toplandığını belirtirken, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekillerinin tutukluluk hallerinin incelenmesinde ortaya koyduğu kriterleri işaret ederek, Baluken'in tahliyesine karar vermişti.

59 vekilden 11’i tutuklu

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken ve milletvekilleri Leyla Birlik, Selma Irmak, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım, Ferhat Encü ve Abdullah Zeydan 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.

HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ise 7 Kasım 2016’da tutuklandı.

Gözaltına alınan Ziya Pir, Sırrı Süreyya Önder, İmam Taşçıer, Hüda Kaya, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Lezgin Botan, Nadir Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk yurtdışında bulunuyor.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK ana davasında yargılanan ve dosyaları ayrılan HDP vekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında zorla getirilme karar vermişti.

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve HDP vekili Besime Konca da 13 Aralık'ta tutuklandı.

Birlik ise 4 Ocak 2017'de tahliye edildi.

HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken 30 Ocak'ta tahliye edildi.

Gözaltına alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Adana milletvekili Meral Danış Beştaş savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak 30 Ocak'ta tutuklandı.

Ayhan Bilgen de 31 Ocak'ta tutuklandı.

Son olarak Şırnak Milletvekili Ferhat Encü 15 Şubat 2017’de tahliye edildive tutuklu HDP'li vekil sayısı 11’e düştü.