T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li İdris Baluken tutuklandı

30 Ocak'ta tahliye edilen Baluken hakkında 17 Şubat'ta yakalama kararı çıkarılmıştı

21 Şubat 2017 18:18

Hakkında yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da tutuklanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 30 Ocak'ta tahliyesine karar verilen ve son olarak bugün Ankara'da gözaltına alınana HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tutuklandı.

Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine 17 Şubat'ta tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

İdris Baluken kimdir?

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken 1976'da Bingöl'de doğdu. Liseyi öğrenimini Bingöl Lisesi'nde gören Baluken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 

Üniversiteden sonra Bingöl Verem Savaş Dispanseri'nde sorumlu tabip olan İdris Baluken, 1999 yılında uzmanlık eğitimi için  İstanbul 'a geldi. Uzmanlığını aldıktan sonra 2004 yılında tekrar Bingöl'e dönen Baluken, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı olarak hizmet verdi. Beş yıllık Bingöl deneyiminden sonra 2009'da Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayin olan İdris Baluken, evli ve iki çocuk babası.

Zazaca, Kürtçe ve İngilizce bilen Baluken, HDP Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. 

 

ETİKETLER

İdris Balukengözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24