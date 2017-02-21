HDP'li İdris Baluken tutuklandı

Hakkında yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da tutuklanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 30 Ocak'ta tahliyesine karar verilen ve son olarak bugün Ankara'da gözaltına alınana HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tutuklandı.

Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine 17 Şubat'ta tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

İdris Baluken kimdir?

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken 1976'da Bingöl'de doğdu. Liseyi öğrenimini Bingöl Lisesi'nde gören Baluken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversiteden sonra Bingöl Verem Savaş Dispanseri'nde sorumlu tabip olan İdris Baluken, 1999 yılında uzmanlık eğitimi için İstanbul 'a geldi. Uzmanlığını aldıktan sonra 2004 yılında tekrar Bingöl'e dönen Baluken, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı olarak hizmet verdi. Beş yıllık Bingöl deneyiminden sonra 2009'da Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayin olan İdris Baluken, evli ve iki çocuk babası.

Zazaca, Kürtçe ve İngilizce bilen Baluken, HDP Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi.