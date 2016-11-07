HDP'li Hüda Kaya’nın oğlunun karakolda omurgası kırıldı!

Kadıköy’de gerçekleştirilen HDP’li milletvekillerini tutuklanması protestosu sırasında gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad’ın karakolda omurgası kırıldı. Kaya, kaldırıldığı hastanede yatağa kelepçelendi.

İstanbul Kadıköy’de kadın örgütleri ve çeşitli siyasi partilerden kadınların HDP’li kadın milletvekillerinin tutuklanmasına karşı dün düzenlediği basın açıklamasına polis müdahale etti. 2’si JINHA muhabiri 4 kadın ve HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlunun da aralarında olduğu 15 erkek gözaltına alındı.

HDP MYK Üyesi Asiye Kolçak sosyal medya hesabından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad’ın karakolda işkence gördüğünü söyleyip, fotoğrafını paylaştı. Twitter hesabından Muhammed Cihad'ın fotoğrafını da paylaşan Koçak, “Muhammed Cihad karakolda gördüğü işkenceden dolayı omurgası kırık bir biçimde savcılığa götürülüyor” ifadelerini kullandı.

Yatağa kelepçelendi

Kaya’nın kaldırıldığı hastanede yatağa kelepçelenmiş halde bir fotoğrafı paylaşıldı.

Polisten Hüda Kaya’ya: Çek lan elini!

Kadın örgütlerinin HDP'li kadın milletvekillerinin tutuklanmasına karşı Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasına polis müdahalede bulundu. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya, bir polisin eline vurarak müdahale ettiği görülmüştü.

“Kalabalığa silah sıkıldı”

T24'e bilgi veren HDP'li Kaya, gözaltına alınan kişilerin karakoldaki işlemlerini beklerken bir grubun saldırısına uğradıklarını söyledi. Kaya, "Karakolun önünde bekliyorduk, Avukatlarımız içeride gözaltında olan kişilerle görüşme yapıyordu kısa kısa. Hastaneye götürülmelerini beklerken polisin içerisine sivil giyimli bir kişi sloganlar atarak girdi. Irkçı sloganlar atan kişi ateş etti. Büyük bir kargaşa oldu, içeride bekleyen 5 kadın avukatımız da darp edilerek dışarıya atıldı" dedi.