HDP'li Hüda Kaya hakkında 25 yıl hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Afyon'da elleri kelepçelenerek gözaltına alınan, getirildiği Diyarbakır'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında 11 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hakkında açılan 2 eylem ve etkinlik nedeniyle "örgüt üyesi olmak", "örgüt propagandası yapmak" ve "Suç işlemeye alenen tahrik etme, halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma, toplantı ve yürüyüşün zorla dağıtılması" iddiaları ile suçlanıyor.



İddianamede, Kaya hakkında açılan soruşturma dosyalarının eylem bütünlüğü açısından birleştirildiği kaydedildi. İddianamede, Kaya'nın soruşturma kapsamında ifadesi alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çağrı gönderildiği, ancak ifadeye gelmediği belirtildi.

