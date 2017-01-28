T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP’li Hüda Kaya gözaltında, Meral Danış Beştaş adli kontrol şartıyla serbest

"Kaya, Diyarbakır'daki dosya için gece yarısında Afyon'da kelepçelenerek gözaltına alındı"

28 Ocak 2017 04:04

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Afyon’da gözaltına alındı. Kaya’nın önce İzmir’e, daha sonra Diyarbakır’a götürüleceği belirtildi. 

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da evine yapılan polis baskını sonrası gözaltına alındı. Beştaş, sabah saatlerinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Beştaş'ın evine polis baskını

Meral Danış BeştaşBeştaş’ın evine polisler tarafından baskın düzenlendi. Beştaş, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden “Polisler evimde” diyerek duyurdu. Evinde yapılan aramanın ardından Beştaş gözaltına alındı. Beştaş, Diyarbakır Savcılığı'na götürülürken, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

Hüda Kaya

"İktidar değişti, Hüda Kaya'nın kelepçesi değişmedi"

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya’nın Diyarbakır’daki bir dava için Afyon’da kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi.

Bilgen, Kaya’nın gözaltına alınmasını tepkisini şu mesajla ifade etti:

“Kenan Evren gibi anayasa referandumu yapanlar, 28 Şubatçılar gibi bin yıl iktidarda kalmayı mı düşünüyor? İktidar değişti, Hüda Kaya’nın kelepçesi değişmedi.”

Kaya, 28 Şubat döneminde

 

"12 saattir İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda tutuluyor"

 

Evrensel'in haberine göre, Kaya halen Diyarbakır’a getirilmedi. Kaya hakkında bilgi almak üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne giden avukatları, Kaya’nın henüz Diyarbakır’a getirilmediğini, “güvenlik” gerekçesi ile nerede olduğu bilgisinin paylaşılmadığını söyledi. 

İzmir ve Afyon İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Kaya’nın her iki ilde bulunan emniyet müdürlüklerinde olmadığını söyledi.

Hüda Kaya'nın Diyarbakır’a götürülmek üzere 12 saattir İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda tutulduğu öğrenildi. 

 

Kaya, 8 Aralık'ta gözaltına alınmıştı

Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti.

 

ETİKETLER

hdphüda kayagözaltımeral danış beştaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24