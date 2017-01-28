HDP’li Hüda Kaya gözaltında, Meral Danış Beştaş adli kontrol şartıyla serbest

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Afyon’da gözaltına alındı. Kaya’nın önce İzmir’e, daha sonra Diyarbakır’a götürüleceği belirtildi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da evine yapılan polis baskını sonrası gözaltına alındı. Beştaş, sabah saatlerinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Beştaş'ın evine polis baskını

Beştaş’ın evine polisler tarafından baskın düzenlendi. Beştaş, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden “Polisler evimde” diyerek duyurdu. Evinde yapılan aramanın ardından Beştaş gözaltına alındı. Beştaş, Diyarbakır Savcılığı'na götürülürken, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

"İktidar değişti, Hüda Kaya'nın kelepçesi değişmedi"

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya’nın Diyarbakır’daki bir dava için Afyon’da kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi.

Bilgen, Kaya’nın gözaltına alınmasını tepkisini şu mesajla ifade etti:

“Kenan Evren gibi anayasa referandumu yapanlar, 28 Şubatçılar gibi bin yıl iktidarda kalmayı mı düşünüyor? İktidar değişti, Hüda Kaya’nın kelepçesi değişmedi.”

"12 saattir İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda tutuluyor"

Evrensel'in haberine göre, Kaya halen Diyarbakır’a getirilmedi. Kaya hakkında bilgi almak üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne giden avukatları, Kaya’nın henüz Diyarbakır’a getirilmediğini, “güvenlik” gerekçesi ile nerede olduğu bilgisinin paylaşılmadığını söyledi.

İzmir ve Afyon İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Kaya’nın her iki ilde bulunan emniyet müdürlüklerinde olmadığını söyledi.

Hüda Kaya'nın Diyarbakır’a götürülmek üzere 12 saattir İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda tutulduğu öğrenildi.

Kaya, 8 Aralık'ta gözaltına alınmıştı

Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti.