HDP’li Hişyar Özsoy'dan vize krizi değerlendirmesi: Kıbrıs Harekâtı döneminde bile olmayan bir uygulama

HDP Bingöl Milletvekili, Meclis Dışişleri Komisyonu Üyesi Hişyar Özsoy, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin 'dibe' vurduğunu söyledi.

Çok uzun zamandır hem Avrupa hem Amerika’nın Erdoğan’ın hırçınlığını idare etme yoluna gittiğini ancak, son 6 aydır Avrupa’dan daha sert tepkiler gelmeye başladığını ifade eden Özsoy, "Bu Ekim ve Kasım ayı içerisinde muhtemelen AB’liğinden sert kararlar çıkacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'hırçın' ve 'agresif' dış politikasına devam etmesi durumunda bunun önümüzdeki dönemde tüm kesimlere ağır faturası olacağına dikkat çeken Özsoy, “65 yıldır, ittifak kurduğunuz ülkeyle, hatırladığım kadarıyla Kıbrıs Harekatı döneminde bile olmayan uygulama bu vatandaşlara yönelmiş. Erdoğan dünya da kavga edecek hiç kimseyi bırakmadı bu kavgaların faturasını Türkiye’de yaşayan insanlar ekonomik olarak ödüyor" dedi.

HDP Dışişleri Komisyonu, Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“ Vize uygulaması Türkiye’ye yönelik çok ciddi bir yaptırım”

İki ülke arasında devam eden gerilim böyle bir aşamaya gelmiş durumda. Çok ciddi bir yaptırım çünkü Türkiye’nin Batıdaki uluslararası alanda imajını sarsacak bir durum. Türkiye’de de, ABD’de devam eden kimi davalar var. Hukuki görünen bir takım süreçler üzerinden çok sert siyasi ve diplomatik bir gerilim söz konusu. ABD’de Rıza Zarrab davası var, Türkiye ısrarla Zarrab’ı istiyor, yine FETÖ’nün iade edilme meselesi söz konusu en azından böyle bir talep var. Amerikalı bazı vatandaşların, Büyükelçilik çalışanlarının yaşadığı bir takım hukuki problemler var.

“Hem Avrupa hem Amerika Erdoğan’ın hırçınlığını idare etme yoluna gidiyordu fakat!”

Adana konsolosluğu çalışanı daha önce gözaltına alınmıştı, yine 20 yıldır Türkiye’de yaşayan ve bir yıldır cezaevinde olan din adamı var. Çok uzun zamandır hem Avrupa hem Amerika Erdoğan’ın hırçınlığını idare etme yoluna gidiyordu fakat biliyorsunuz son 6 aydır Avrupa’dan daha sert tepkiler gelmeye başladı.

“Ekim ve Kasım ayı içerisinde muhtemelen AB’liğinden sert kararlar çıkacak”

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye’yi izleme sürecine aldı, Türkiye’ye yönelik somut ekonomik, diplomatik, hatta askeri bir takım ambargoların olacağı konuşuluyor hatta bazıları oldu da. Bu Ekim ve Kasım ayı içerisinde muhtemelen AB’liğinden sert kararlar çıkacak. Bununla paralel olarak Amerika da bu çok büyük bir şey sembolik bir durum falan değil. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler atık dibe vurmuş durumda.

“ Kıbrıs harekatında bile böyle olmadı”

65 yıldır, ittifak kurduğunuz ülkeyle, hatırladığım kadarıyla Kıbrıs Harekatı döneminde bile olmayan uygulama bu vatandaşlara yönelmiş. Erdoğan dünya da kavga edecek hiç kimseyi bırakmadı bu kavgaların faturasını Türkiye’de yaşayan insanlar ekonomik olarak ödüyor. Hepsi de gerçekten bakın yurtdışına çıkanlar özellikle Avrupa ülkelerine hasmane diyebileceğimiz tutumlar söz konusu. Türk pasaportu taşıyanlara yoğunlukla da Erdoğan’a, hükümetin yaptığı uygulamalara tepki duyan kesimler

“ Çok ciddi bir u dönüşü yaparsa belki ilişkiler toparlanabilir”

Bunun faturasını dönüp bir şekilde vatandaşlara kesiyorlar. Erdoğan bu hırçın ve agresif dış politikasına devam ederse önümüzdeki dönemde bu ülkede yaşayan tüm kesimlere faturası çok daha ağır olacak. Bundan sonra ne olur, Erdoğan muhtemelen bir takım heyetler gönderip durumu düzeltme toparlama eğilimlerine girecek.

Fakat bazen bazı şeyler vardır, artık büyüsü bozulur. Amerika 65-70 yıllık ortağına, müttefikim dediği bir ülkeye resmi olarak artık yaptırım noktasında vermiş durumda. Dolayısıyla çok ciddi bir U dönüşü gelmezse Türkiye’den, u dönüşü yapma konusunda maharetliler biliyorsunuz eğer yaparsa belki ilişkiler toparlanır. Bu gerilimli tavırda ısrar ederse sonunu kestiremeyecek noktalara da bu ilişki evrilebilir.