HDP'li Hezer ve Sarıyıldız'ın vekillikleri 'devamsızlık' gerekçesiyle düşürüldü

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın vekillikleri 'devamsızlık' gerekçesiyle düşürüldü.

Tuğba Hezer Öztürk hakkında Meclis çalışmalarına 5 birleşim katılmadığı gerekçesiyle milletvekiliğinin düşürülmesi için TBMM Genel Kurulu'nda oylama yapıldı.

Oylamaya 344 milletvekili katıldı. Öztürk'ün milletvekilliği 20'ye karşı 324 oyla düşürüldü.

Milletvekilliği düşen bir diğer isim ise HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız oldu. Oylamaya 357 kişi katıldı. Sarıyıldız'ın milletvekilliği 29'a karşı 328 oyla düşürüldü.

HDP'den tepki





Kararın açıklanmasının ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "SMS'le çağrılıp, koşa koşa geldiğiniz, boş bıraktığınız Meclis'i bir anda 2 milletvekillinin vekilliğini düşürmek için doldurdunuz. Bu da size şeref madalyası olsun" ifadesini kullandı.



Kerestecioğlu, TBMM'nin internet sitesinden daha dakika geçmeden Sarıyıldız ve Öztürk'ün isimlerinin çıkarıldığını belirterek, "bunun da ne kadar hesaplı, kitaplı oyun olduğunu gösterdiğini" öne sürdü.



Bu ülkede siyaset yapmaya, demokratik siyaseti sürdürmeye devam edeceklerine değinen Kerestecioğlu, şunları kaydetti:



"Bu ülke için hiçbir şey yapmayıp kendileri için yapan vekillerin bulunduğu atmosferde milletvekillikleri düşürülse bile biz milletin vekiliyiz. Bunu böyle bilin, millet nezdinde bizlerin vekilliği asla düşürülemez. İster cezaevine koyun, ister yargılayın, ister milletvekilliğini düşürün bunlar sadece sizlerin tarihinize kirli madalya olarak geçecek, bizde ise demokrasi mücadelesi olarak anılacak."

HDP'nin milletvekili sayısı 55'e indi





Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesiyle HDP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 55'e indi. TBMM'nin üye sayısı ise 546'ya düştü. Daha önce de HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği, haklarındaki kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle düşürülmüştü.