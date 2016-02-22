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HDP'li Hezer hakkında ‘terör’ soruşturması başlatıldı

Hezer, Ankara saldırısının faili olduğu ileri sürülen Sömer için kurulan taziye evini ziyaret etmişti

22 Şubat 2016 23:27

Ankara'da 28 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili olduğu ileri sürülen Abdulbaki Sömer için Van'da kurulan taziye evini ziyaret eden HDP Van Milletvekili Tuba Hezer hakkında 'terör örgütünün propagandasını yapmak' soruşturma açıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Orhan Aşan’ın haberine göre, Ankara’da 28 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının faili terörist olduğu ileri sürülen Abdulbaki Sömer için Van'da kurulan taziye evini ziyaret eden HDP Van Milletvekili Tuba Hezer hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hezer, hakkında Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle 15 Şubat'ta düzenlenen yürüyüş sonrası yaptığı konuşma nedeniyle de 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan ayrı bir soruşturma açıldığı belirtildi.

Başsavcılık, Hezer'in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğuna karar verirse Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden, 'dokunulmazlığının kaldırılması' talebinde bulunacak. Hazırlanacak fezlekenin de TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

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