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HDP'li Geveri, 3 bakana kadın cinayetlerini sordu

HDP Van Milletvekili Adem Geveri, kadınların öldürülmesiyle ilgili olarak 3 bakanlığa önerge verdi

07 Mart 2018 20:41

HDP  Van Milletvekili Adem Geveri, Van'da, resmi kayıtlara göre, son 8 yılda 46 kadının öldürülmesini TBMM gündemine taşıdı. Geveri, TBMM Başkanlığı'na, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle, kadınların ölümleriyle ilgili olarak 3 bakana 3 ayrı  önergeyle toplam 138 soru önergesi sundu.

Bakanlıklara sunulan önergeler şöyle: 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istenen sorular şunlardır:

1. Söz konusu kadın cinayetine dair bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır? 
2. Giriş kısmında belirtilen kadın cinayeti kapsamındaki adli süreç hangi aşamadadır? 
3. Bakanlığınız bünyesinde kadına yönelik şiddete karşı hangi tedbirler alınmaktadır?
4. Sorumlu/sorumlular hakkında hangi tedbirler uygulanmaktadır? 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yanıtlanması istenen sorular şunlardır: 

1. Söz konusu kadın cinayetine dair bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır? 
2. Bakanlığınız bünyesinde kadına yönelik şiddete karşı hangi tedbirler alınmaktadır?
3. Söz konusu cinayetin Sorumlu/sorumluları hakkında hangi tedbirler uygulanmaktadır? 
4. Cinayete kurban giden kadının geride kalan anne-babası/çocukları gibi yakınları için hangi destekleri sağlamaktasınız?  
5. Son on yılda kadına karşı gerçekleşen şiddete dair kaç vaka bakanlığınıza ulaşmıştır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istenen sorular şunlardır:

1. Söz konusu kadın cinayetine dair bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır? 
2. Giriş kısmında belirtilen kadın cinayeti kapsamında Jandarma ve Emniyet birimlerince hangi işlemler gerçekleştirilmiştir? 
3. Bakanlığınız bünyesinde kadına yönelik şiddete karşı hangi tedbirler alınmaktadır?
4. Kayıtlarınıza göre son on yılda Kadına yönelik şiddete dair kaç olay kaydedilmiştir? Bunun sonucunda yaşamını yitiren kadın sayısı kaçtır? 





 

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