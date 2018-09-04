HDP'li Gergerlioglu'nun 74 adet dilekçesine yanıt yok

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, aynı zamanda üyesi olan HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 61 tanesi cezaevlerinde hak ihlalleri, 13 tanesi çeşitli konularla ilgili ihlalleri içeren toplam 74 dilekçenin hiçbirine şu ana kadar yanıt göndermedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Gergerlioğlu, “Cezaevlerinde hayati tehlikeleri olan hasta tutuklular, işkence gördüğünü iddia eden tutuklu ve hükümlüler, hamileliği son aya girmiş ama 5275 sayılı Kanuna göre, serbest bırakılmayan halen tutuklu olanlar gibi acil sorunlara yönelik dilekçelere henüz cevap verilmemiş olması vahim bir tablodur” dedi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanuna göre, komisyon başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru sahibine en geç altmış gün içinde bilgi vermekle yükümlü bulunuyor.

Öte yandan Gergerlioğlu'nun sunduğu 46 yazılı soru önergesinden de 20'si Meclis sitesinde yayımlanırken, 26'sı ise hiç sitede hiç yer almadı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, üyesi olduğu Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu çalışmaları ve bu çalışmalarda gelinen noktayla ilgili T24’e şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve çeşitli bakanlıklara verilen 46 soru önergesinden sadece 20 tanesi TBMM internet sitesinde yayınlanmış 26 tanesi siteye bile girilmemiştir. Bu önergelerden henüz 1 tanesine bile cevap verilmemiştir.

Üyesi bulunduğum TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, cezaevlerinde yaşanan 61 tane hak ihlali iddiasının araştırılması ve bu ihlallerin gerçekleştiği belirtilen 42 farklı cezaevine ihlali yerinde tespit için ziyaret talep dilekçesine de bir cevap gelmemiştir. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun cezaevleri dışındaki hak ihlalleriyle ilgili de verilen 13 dilekçeye de henüz bir cevap alınamamıştır.

Cezaevlerinde hayati tehlikeleri olan hasta tutuklular, işkence gördüğünü iddia eden tutuklu ve hükümlüler, hamileliği son aya girmiş ama 5275 sayılı kanuna göre serbest bırakılmayan halen tutuklu olanlar gibi acil sorunlara yönelik dilekçelere henüz cevap verilmemiş olması vahim bir tablodur."

HDP’li vekilin TBMM Başkanlığı’na verdiği Cumhurbaşkanı yardımcısı ve çok sayıda bakanla ilgili yazılı soru önergelerinden bazıları şöyle:

13.07.2018 - Cezaevlerinde Hayatını Kaybeden Tutuklu ve Hükümlüler

13.07.2018 - Kapatılan Özel Okullarda Çalışıp Öğretmenlik Sertifikası İptal Edilenler

13.07.2018 - İhraç Olan Engelli Memurların Sorunları İşe İade Edilmeleri

13.07.2018 - Nesrin Gençosmanın Cezaevinde Şüpheli Ölümü

13.07.2018 - Soruşturma Açılmayan Beraat ve Takipsizlik Alanların Görevlerine İadesi

16.07.2018 - KHK lı Yakınlarına Öğretmenlik Mülakatında Düşük Puan Verilmesi

18.07.2018 - Pasaport Tahditleri

18.07.2018 - KHK lı Lisans Mezunlarının Uzun Dönem Yapması ve Karşılaştıkları Kötü Muamele

23.07.2018 - Banka, Sendika Sebebiyle İhraç Olan Öğrt.

23.07.2018 - Özel Eğitim Sertifikası Olmayanların Özel Eğitim Kurumlarında Çalışılması

23.07.2018 - İşsizlik Sorununun Çözülmesi

23.07.2018 - KHK lıların Banka Borçlarının Kredilerinin Nasıl Ödeneceği ve Ertelenmesi Hakkında

23.07.2018 - Kocaeli Hastanelerinde Randevu Alınamaması Sorunu

23.07.2018 - 2000 Yılı Öncesinde Emekli Olanlar ile 2000 Sonrası Emekli Olanların Maaşlarındaki Farklar

23.07.2018 - Sağlık Çalışanlarına Yapılan Saldırılar

23.07.2018 - KHK lılara Devlet Yardımlarının Verilmemesi Engellenmesi KHKlıların sorunları

23.07.2018 - Hamile Tutukluların Tahliye Edilmemesi Sorunları

23.07.2018 - TUS Kazanıp Ataması Yapılmayanlar

23.07.2018 - Cihanbeyli Devlet Hastanesi Doktor Eksikliği

25.07.2018 - OHAL Komisyonu

30.07.2018 - Kadın Cinayetleri Ayşegül Öğretmen Öldürülmesi

30.07.2018 - Kocaeli Sel Felaketi

30.07.2018 - Giresun Yusuf Topal'ın Polis Gözaltısında Ölümü

30.07.2018 - Rusyadan Tavuk Eti İthali Kocaeli Ekonomisine Etkileri

31.07.2018 - Bursa BB Bebek Cenazelerine FETÖ cü Diyerek Ambulans Vermemesi

01.08.2018 - LGS Sonrası Veli Öğrenci Mağduriyetleri

03.08.2018 - Kuzey Marmara Otoyol Projesi

03.08.2018 - MSA Hastalarının Sorunları

03.08.2018 - Döviz Kurları Yükselişi ve Ekonominin Bozulması

06.08.2018 - Pasaport Tahditlerinin Kalkmaması Hakkında

10.08.2018 - Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi ve Diğer Cezaevlerinde Bebeklerin Mağduriyeti

13.08.2018 - Ekonomi Paylaşımı Yapan Hesaplara Soruşturma

13.08.2018 - AKP ye Yakın Şirketlerin Vergi Borcunun Sıfırlanması

13.08.2018 -Tutuklu Hükümlü Öğrenciler

16.08.2018 - 17 Ağustos Depreminden Sonra Alınmayan Önlemler Hakkında

16.08.2018 - Kocaelide Asya Kaplanı Sineği Sebebiyle Halkın Mağduriyeti

16.08.2018 - İzmit Gündoğdu Mahallesi Boğaova Caddesi Ulaşım Problemi

16.08.2018 - Kuzey Marmara Otoyol Projesinde İşçi Cinayeti

16.08.2018 - Kocaeli'de Haziran Ayında İflas Eden Şirketler Hakkında

17.08.2018 - Cezaevi Personelinin Yaşadığı Sorunlar

17.08.2018 - Dikey Geçiş Sınavında Puanlama Mağduriyeti

17.08.2018 - Haydarpaşa Gebze Banliyo Hattının Bitirememesi

17.08.2018 - Dilovası Kömürcüler Sitesi Çevre Sorunları

17.08.2018 - Kocaeli Nuh Çimento Fabrikası İşçi Cinayeti

17.08.2018 - Kapatılan Özel Okullara 15 Temmuz Öncesi Erken Kayıt Parası Yatırıp Parasını Alamayan Veliler

28.08.2018 -TBMM Dilovası Araştırma Komisyonu Önerilerinin Dikkate Alınmaması

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na sadece cezaevleri ihlalleriyle ilgili verilen 61 başvuru ise şöyle:

18.07.18 - Şanlıurfa Hilvan T-2 Nolu Cezaevi

18.07.18 - Şanlıurfa Cezaevi

18.07.18 - Gaziantel L Tipi Kapalı Cezaevi

19.07.18 - Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi

19.07.18 - Şakran Cezaevi

19.07.18 - Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi

19.07.18 - Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi

19.07.18 - Kırıkkale F Tipi Kapalı

19.07.18 - Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi

19.07.18 - Silivri 5 Nolu Cezaevi

19.07.18 - Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi

19.07.18 - Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi

19.07.18 - Erzurum Kadın Kapalı Cezaevi

19.07.18 - Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi

19.07.18 - İzmir Aliağa Şakran Cezaevi

19.07.18 - Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi

27.07.18 - Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi

27.07.18 - Silivri 5 Nolu Cezaevi

27.07.18 - Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi

30.07.2018 - Bolu T Tipi Cezaevi

30.07.18 - Şanlıurfa Hilvan T Tipi Cezaevi Ali Çelebi

30.07.18 - Gebze Kapalı Cezaevi

03.08.18 - Elazığ Açık Cezaevi

01.08.18 - Şanlıurfa Hilvan Cezaevi

01.08.18 - Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi

01.08.18 - Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi

02.08.18-Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi

03.08.18 - Düzce Çilimli Cezaevi

03.08.18 - Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi

06.08.18 - Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi

08.08.18 - Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi

07.08.18 - Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi

07.08.18 - Bursa Yenişehir Kapalı Cezaevi

07.08.18 - Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi

08.08.18 - Kayseri Bünyan Cezaevi

08.08.18 - Sincan Kapalı Cezaevi

08.08.18 - Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi

08.08.18 - Silivri 6 Nolu Cezaevi

08.08.18 - Silivri 3 Nolu Kapalı Cezaevi

08.08.18 - Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi

08.08.18-Bitlis Cezaevi

09.08.18-Bursa Yenişehir Cezaevi

09.08.18-Erzincan Cezaevi

09.08.18-Tekirdağ Cezaevi

09.08.18-Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi

09.08.18-Samsun T Tipi Ceza İnfaz Kurumu

09.08.18-Uşak Cezaevi

09.08.18-İstanbul Metris Cezaevi

09.08.18-Tozgat Boğazlıyan T Tipi Kapalı Cezaevi

09.08.18-Sincan Kapalı Cezaevi

09.08.18-Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi

09.08.18-Bitlis Kapalı E Tipi Cezaevi

09.08.18-Anamur T Tipi Cezaevi

09.08.18-Afyon Cezaevi

09.08.18-Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi

09.08.18-Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi

14.08.19-Van T Tipi Kapalı Cezaevi

14.08.18-Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi

14.08.18-Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi

14.08.18-Ardahan T Tipi Kapalı Cazaevi