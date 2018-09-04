HDP'li Gergerlioglu'nun 74 adet dilekçesine yanıt yok

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, aynı zamanda üyesi olan HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 61 tanesi cezaevlerinde hak ihlalleri, 13 tanesi çeşitli konularla ilgili ihlalleri içeren toplam 74 dilekçenin hiçbirine şu ana kadar yanıt göndermedi.
Konuyla ilgili bilgi veren Gergerlioğlu, “Cezaevlerinde hayati tehlikeleri olan hasta tutuklular, işkence gördüğünü iddia eden tutuklu ve hükümlüler, hamileliği son aya girmiş ama 5275 sayılı Kanuna göre, serbest bırakılmayan halen tutuklu olanlar gibi acil sorunlara yönelik dilekçelere henüz cevap verilmemiş olması vahim bir tablodur” dedi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanuna göre, komisyon başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru sahibine en geç altmış gün içinde bilgi vermekle yükümlü bulunuyor.
Öte yandan Gergerlioğlu'nun sunduğu 46 yazılı soru önergesinden de 20'si Meclis sitesinde yayımlanırken, 26'sı ise hiç sitede hiç yer almadı.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, üyesi olduğu Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu çalışmaları ve bu çalışmalarda gelinen noktayla ilgili T24’e şu bilgileri verdi:
"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve çeşitli bakanlıklara verilen 46 soru önergesinden sadece 20 tanesi TBMM internet sitesinde yayınlanmış 26 tanesi siteye bile girilmemiştir. Bu önergelerden henüz 1 tanesine bile cevap verilmemiştir.
Üyesi bulunduğum TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, cezaevlerinde yaşanan 61 tane hak ihlali iddiasının araştırılması ve bu ihlallerin gerçekleştiği belirtilen 42 farklı cezaevine ihlali yerinde tespit için ziyaret talep dilekçesine de bir cevap gelmemiştir. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun cezaevleri dışındaki hak ihlalleriyle ilgili de verilen 13 dilekçeye de henüz bir cevap alınamamıştır.
Cezaevlerinde hayati tehlikeleri olan hasta tutuklular, işkence gördüğünü iddia eden tutuklu ve hükümlüler, hamileliği son aya girmiş ama 5275 sayılı kanuna göre serbest bırakılmayan halen tutuklu olanlar gibi acil sorunlara yönelik dilekçelere henüz cevap verilmemiş olması vahim bir tablodur."
HDP’li vekilin TBMM Başkanlığı’na verdiği Cumhurbaşkanı yardımcısı ve çok sayıda bakanla ilgili yazılı soru önergelerinden bazıları şöyle:
13.07.2018 - Cezaevlerinde Hayatını Kaybeden Tutuklu ve Hükümlüler
13.07.2018 - Kapatılan Özel Okullarda Çalışıp Öğretmenlik Sertifikası İptal Edilenler
13.07.2018 - İhraç Olan Engelli Memurların Sorunları İşe İade Edilmeleri
13.07.2018 - Nesrin Gençosmanın Cezaevinde Şüpheli Ölümü
13.07.2018 - Soruşturma Açılmayan Beraat ve Takipsizlik Alanların Görevlerine İadesi
16.07.2018 - KHK lı Yakınlarına Öğretmenlik Mülakatında Düşük Puan Verilmesi
18.07.2018 - Pasaport Tahditleri
18.07.2018 - KHK lı Lisans Mezunlarının Uzun Dönem Yapması ve Karşılaştıkları Kötü Muamele
23.07.2018 - Banka, Sendika Sebebiyle İhraç Olan Öğrt.
23.07.2018 - Özel Eğitim Sertifikası Olmayanların Özel Eğitim Kurumlarında Çalışılması
23.07.2018 - İşsizlik Sorununun Çözülmesi
23.07.2018 - KHK lıların Banka Borçlarının Kredilerinin Nasıl Ödeneceği ve Ertelenmesi Hakkında
23.07.2018 - Kocaeli Hastanelerinde Randevu Alınamaması Sorunu
23.07.2018 - 2000 Yılı Öncesinde Emekli Olanlar ile 2000 Sonrası Emekli Olanların Maaşlarındaki Farklar
23.07.2018 - Sağlık Çalışanlarına Yapılan Saldırılar
23.07.2018 - KHK lılara Devlet Yardımlarının Verilmemesi Engellenmesi KHKlıların sorunları
23.07.2018 - Hamile Tutukluların Tahliye Edilmemesi Sorunları
23.07.2018 - TUS Kazanıp Ataması Yapılmayanlar
23.07.2018 - Cihanbeyli Devlet Hastanesi Doktor Eksikliği
25.07.2018 - OHAL Komisyonu
30.07.2018 - Kadın Cinayetleri Ayşegül Öğretmen Öldürülmesi
30.07.2018 - Kocaeli Sel Felaketi
30.07.2018 - Giresun Yusuf Topal'ın Polis Gözaltısında Ölümü
30.07.2018 - Rusyadan Tavuk Eti İthali Kocaeli Ekonomisine Etkileri
31.07.2018 - Bursa BB Bebek Cenazelerine FETÖ cü Diyerek Ambulans Vermemesi
01.08.2018 - LGS Sonrası Veli Öğrenci Mağduriyetleri
03.08.2018 - Kuzey Marmara Otoyol Projesi
03.08.2018 - MSA Hastalarının Sorunları
03.08.2018 - Döviz Kurları Yükselişi ve Ekonominin Bozulması
06.08.2018 - Pasaport Tahditlerinin Kalkmaması Hakkında
10.08.2018 - Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi ve Diğer Cezaevlerinde Bebeklerin Mağduriyeti
13.08.2018 - Ekonomi Paylaşımı Yapan Hesaplara Soruşturma
13.08.2018 - AKP ye Yakın Şirketlerin Vergi Borcunun Sıfırlanması
13.08.2018 -Tutuklu Hükümlü Öğrenciler
16.08.2018 - 17 Ağustos Depreminden Sonra Alınmayan Önlemler Hakkında
16.08.2018 - Kocaelide Asya Kaplanı Sineği Sebebiyle Halkın Mağduriyeti
16.08.2018 - İzmit Gündoğdu Mahallesi Boğaova Caddesi Ulaşım Problemi
16.08.2018 - Kuzey Marmara Otoyol Projesinde İşçi Cinayeti
16.08.2018 - Kocaeli'de Haziran Ayında İflas Eden Şirketler Hakkında
17.08.2018 - Cezaevi Personelinin Yaşadığı Sorunlar
17.08.2018 - Dikey Geçiş Sınavında Puanlama Mağduriyeti
17.08.2018 - Haydarpaşa Gebze Banliyo Hattının Bitirememesi
17.08.2018 - Dilovası Kömürcüler Sitesi Çevre Sorunları
17.08.2018 - Kocaeli Nuh Çimento Fabrikası İşçi Cinayeti
17.08.2018 - Kapatılan Özel Okullara 15 Temmuz Öncesi Erken Kayıt Parası Yatırıp Parasını Alamayan Veliler
28.08.2018 -TBMM Dilovası Araştırma Komisyonu Önerilerinin Dikkate Alınmaması
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na sadece cezaevleri ihlalleriyle ilgili verilen 61 başvuru ise şöyle:
18.07.18 - Şanlıurfa Hilvan T-2 Nolu Cezaevi
18.07.18 - Şanlıurfa Cezaevi
18.07.18 - Gaziantel L Tipi Kapalı Cezaevi
19.07.18 - Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi
19.07.18 - Şakran Cezaevi
19.07.18 - Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi
19.07.18 - Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi
19.07.18 - Kırıkkale F Tipi Kapalı
19.07.18 - Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi
19.07.18 - Silivri 5 Nolu Cezaevi
19.07.18 - Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi
19.07.18 - Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi
19.07.18 - Erzurum Kadın Kapalı Cezaevi
19.07.18 - Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi
19.07.18 - İzmir Aliağa Şakran Cezaevi
19.07.18 - Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi
27.07.18 - Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi
27.07.18 - Silivri 5 Nolu Cezaevi
27.07.18 - Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi
30.07.2018 - Bolu T Tipi Cezaevi
30.07.18 - Şanlıurfa Hilvan T Tipi Cezaevi Ali Çelebi
30.07.18 - Gebze Kapalı Cezaevi
03.08.18 - Elazığ Açık Cezaevi
01.08.18 - Şanlıurfa Hilvan Cezaevi
01.08.18 - Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi
01.08.18 - Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi
02.08.18-Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi
03.08.18 - Düzce Çilimli Cezaevi
03.08.18 - Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi
06.08.18 - Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi
08.08.18 - Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi
07.08.18 - Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi
07.08.18 - Bursa Yenişehir Kapalı Cezaevi
07.08.18 - Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi
08.08.18 - Kayseri Bünyan Cezaevi
08.08.18 - Sincan Kapalı Cezaevi
08.08.18 - Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi
08.08.18 - Silivri 6 Nolu Cezaevi
08.08.18 - Silivri 3 Nolu Kapalı Cezaevi
08.08.18 - Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi
08.08.18-Bitlis Cezaevi
09.08.18-Bursa Yenişehir Cezaevi
09.08.18-Erzincan Cezaevi
09.08.18-Tekirdağ Cezaevi
09.08.18-Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi
09.08.18-Samsun T Tipi Ceza İnfaz Kurumu
09.08.18-Uşak Cezaevi
09.08.18-İstanbul Metris Cezaevi
09.08.18-Tozgat Boğazlıyan T Tipi Kapalı Cezaevi
09.08.18-Sincan Kapalı Cezaevi
09.08.18-Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi
09.08.18-Bitlis Kapalı E Tipi Cezaevi
09.08.18-Anamur T Tipi Cezaevi
09.08.18-Afyon Cezaevi
09.08.18-Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi
09.08.18-Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi
14.08.19-Van T Tipi Kapalı Cezaevi
14.08.18-Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi
14.08.18-Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi
14.08.18-Ardahan T Tipi Kapalı Cazaevi