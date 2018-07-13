HDP'li Gergerlioğlu, cezaevinde ilaçları verilmeyen hastanın hayatını kaybettiği iddiasını Meclis'e taşıdı

T24 Haber Merkezi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ordu Cezaevi'nde zatürre mikrobu kapsamının ardından ilaçları verilmediği gerekçesiyle hayatını kaybettiği iddia edilen Nesrin Gençosman'la ilgili Adalet Bakanlığı'na soru önergesi ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na araştırma dilekçesi verdi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun konu ile ilgili inceleme yapmasını ve Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi'ni incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirmesi talebinde bulunan Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede de şu soruları yöneltti:

Nesrin Gençosman adındaki yurttaşın ilaçları verilmemesi sebebiyle Ordu Cezaevinde hayatını kaybettiği iddiası doğru mudur?

Bu iddia doğruysa konuyla ilgili adli ve idari soruşturma açılmış mıdır?

Olayla ilgili kamera kayıtları incelenmiş midir?

Nesrin Gençosman adlı yurttaşın ölümüyle ilgili otopsi yapılmış mıdır?

Yapılmışsa ölümüne sebebi ne olarak belirtilmiştir?

Bu soruşturmalar devam ederken görevden uzaklaştırılanlar olmuş mudur?

"Tüm yurttaşlara çözüm üretmek birinci görevimizdir"

Sorumluluklarının büyük olduğuna dikkat çeken Gergerlioğlu, "Üzerimizde oldukça büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Kocaeli'nin ve Türkiye Genelinin bütün sorunlarını meclise taşıyarak çözüm üretmeye çalışacağız. Tüm Türkiye'nin milletvekili olarak ayrım yapmadan tüm yurttaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek birinci görevimizdir" dedi.

Ne olmuştu?

Ordu Cezaevi'nde tutuklu kaldığı sırada zatürre bulaştığı ileri sürülen Nesrin Gençosman, ciğerlerinin su toplaması ve işlevsiz kalması sonucu hayatını kaybetmişti. Nesrin Gençosman'a haftasonu diye ilaçlarının verilmediği iddia ediliyordu. Acil olarak hastaneye kaldırılan ve komada bir hafta yaşam savaşı veren Gençosman ilk mahkemesine çıkmadan hayatını kaybetmişti.