HDP'li Gergerlioğlu Amedspor'a saldırıyı Meclis gündemine taşıdı

Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Amedspor'a yapılan saldırıyı Meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu, son dakika sürprizleri olmadığı takdirde bir Kocaelispor taraftarı olarak 27 Ekim 2018 günü oynanacak Diyarbekirspor - Kocaelispor maçını barış ve kardeşlik mesajı için Diyarbakır’da izleyeceğini söyledi.

Saldırıyı kınayan Gergerlioğlu, "6-7 Eylül olaylarının mağduru Lefter Küçükandonyadis’in isminin verildiği bir sezonda bu tarz ırkçı bir saldırıyı daha da güçlü bir şekilde kınamak gerekmektedir!" dedi.

"Spor barış ve kardeşlikken bu tarz tam da asıl bölücülüğe hizmet edecek davranışların sergilenmesi aklı selim olan herkesi yürekten yaralamıştır" ifadelerini kullanan Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki durumdan vazife çıkaran ülkemizde barışın kardeşliğin olmasını istemeyen eller çeşitli zamanlarda bu tarz eylemlere başvurmaktadır. Anneler ağlamasın diyen Ayşe Öğretmen, Anneler ağlamasın çocuklar maça gelsin diyen Amed Spor Barış istedikleri için cezalandırılmaktadır. İnanıyorum ki Amed Spor bu yaşananlardan yılmayacak barış için mücadele etmeye devam edecektir. Ben de planlarımda bir sıkıntı çıkmazsa bir Kocaelispor taraftarı olarak şehrimin takımıyla Diyarbakır' a gidip 27 Ekim 2018 de Diyarbekirspor - Kocaelispor maçına seyirci olarak izleyeceğim ve barış için kardeşlik için mesajlarımızı halkımızla paylaşacağım."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi de veren Gergerlioğlu, şu sorulara yanıt istedi:

Amed Spora yapılan saldırıyla ilgili soruşturma açılmış mıdır? Halen gözaltında olan kimse var mıdır? Soruşturma varsa hangi aşamadadır?

Soyunma odasına taraftarlarca yapılan saldırı esnasında bir polis memurunun da Amed Sporlu futbolculara saldırdığı iddiası doğru mudur? Bu iddiayla ilgili kamera kayıtları incelenmiş midir? İddia doğruysa konuyla ilgili soruşturma açılmış polis memuru açığa alınmış mıdır?

Askeri operasyon görüntüleri neden maç öncesinde taraftarlara izlettirilmiştir? Spor müsabakası ile bu görüntülerin izlettirilmesi arasındaki ilişki nedir? Taraftarlara askeri operasyon görüntüleri izletilerek Amed Spora saldırı yapılması için taraftarların azmettirildiği iddiası araştırılmış mıdır?

TFF Gözlemcisi raporunda yaşanan olayı yazmış mıdır? Bu rapor kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

2015-2018 yılları arasında Amed Sporun deplasman maçlarında Amed Sporlu kaç futbolcu, takım yöneticisi veya taraftara kaç saldırı gerçekleşmiştir?

2015-2018 yılları arasında Amed Spora yapılan saldırılar neticesinde kaç kişiye soruşturma açılmıştır ve bu soruşturmaların neticesi ne olmuştur?

2015-2018 yılları arasında Amed Spora yapılan saldırılar neticesinde kaç kulübe hangi cezalar verilmiştir?

Amed Spor 2015-2018 yılları arasında kaç defa hangi sebeplerle TFF Disiplin Kurulundan hangi cezaları almıştır?

Hükümetin ‘Çocuklar Ölmesin’ dedi diye Ayşe Öğretmene ve ‘Çocuklar Ölmesin Maça Gelsin’ dedi diye Amed Spora ceza verilmesini önlemek için yapılan yasal çalışmalar nelerdir?

2018 – 2019 sezonuna 6-7 Eylül olaylarının mağdurlarından Lefter Küçükandonyadis’in ismini veren TFF’nin ve Gençlik ve Spor Bakanlığının bu tarz ırkçı saldırıları gerçekleşmemesi için aldığı önlemler nelerdir?