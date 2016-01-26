HDP'li Garo Paylan: Kamu başdenetçisi Nihat Ömeroğlu'nun eli kanlıdır

HDP İstanbul Miletvekili Garo Paylan, Kamu Baş Denetçisi ve Türkiye'nin ilk Ombudsmanı Nihat Ömeroğlu’nun Hrant Dink'i 'Türklüğe hakaretten' mahkum ettiğini, elinin kanlı olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söyledi.

HDP Milletvekili Garo Paylan, Yargıtay üyesi iken Hrant Dink hakkında 'Türklüğe hakaretten mahkumiyet' kararında imzası olan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Nihat Ömeroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Paylan, “Bu ülkenin şu andaki kamu başdenetçisi olan kişi, onu (Hrant Dink’i) ‘Türklüğe hakaret etmiştir’ iddiasıyla ortaya atmıştır” dedi. Paylan, Ömeroğlu’nun istifa etmesini istedi. Paylan, ayrıca Ogün Samast’ı da cinayetin mağdurları arasında kabul ettiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Süreyya Sadi Bilgiç’in başkanlığında devam ediyor. Komisyon görüşmelerinde Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Nihat Ömeroğlu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumlardan sonra yapılan müzakerelerde HDP’li Garo Paylan, Ömeroğlu’na sert sözler sarf etti.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “Belki de dünyanın en silik ombudsmanı-kamu baş denetçisi ile karşı karşıyayız. Yani bir hükmü yok. Herhangi bir noktada bir haber olduğunu gördük mü? Hayır. Türkiye’de şu anda çok ciddi demokrasi ve insan hakları meseleleri var. Her gün cenazeler kaldırıyoruz. Ama kamu başdenetçisi ortada yok” diye konuştu.

“Ömeroğlu, Yargıtay’da Dink’i Türklük'e hakaretten mahkum etti"

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu’nun Hrant Dink cinayetinin bir parçası olduğunu savunan Paylan, “Kendisi, Hrant Dink cinayetinin birincil mahkemenin bilir kişi raporunun aksi yönde defalarca rapor bildirmesine rağmen, birincil mahkeme Türklüğe hakaretten mahkum etmiştir. Kamu başdenetçisi bilirkişi raporunun ‘burada Türklüğe hakaret yoktur’ demesine rağmen kendisi, Yargıtay’da Hrant Dink’i maalesef Türklüğe hakaretten mahkum etmiştir.” dedi.

“Ogün Samast da bu cinayetin bir mağdurudur”

Ömeroğlu’nun kamu başdenetçiliği görevine bundan sonra getirildiğini söyleyen Paylan, Hrant Dink cinayetine karıştığını iddia ettiği 34 kamu görevlisinin hepsinin terfi aldığını kaydetti.

Paylan, “Bakın, Hrant Dink’i bir çocuk öldürdü. 16 yaşındaki Ogün Samast. Benim görüşüme göre Ogün Samast da bu cinayetin bir mağdurudur. Çünkü, bu ülkenin şu andaki kamu başdenetçisi olan kişi onu (Hrant Dink’i) ‘Türklüğe hakaret etmiştir’ diye ortaya atmıştır. 301’inci maddeden. ‘Hain’ diye ortaya atmıştır. Kamu başdenetçisi de o çocuk tarafından Dink’e sıkılan 3 mermideki barutlarda bir tutamı olmuştur. Sayın Kamu Başdenetçisi, bu imzayı atmış kişi. Böyle bir vicdansızlığa imza atan bir kişi Hrant Dink’i ‘Türk düşmanı’ olarak ortaya atmıştır. Maalesef eli kanlıdır” dedi.