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HDP'li Garo Paylan: Erdoğan tekmeyi vurarak, ortada çözüm süreci diye bir şey bırakmadı

"Belki de uzun süre çatışmalar devam edecek ve sonunda tekrar masaya döneceğiz. Ama geride pek çok kayıplarımız olacak"

02 Ocak 2016 21:06

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, çözüm sürecine devam edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Maalesef çözüm sürecine Recep Tayyip Erdoğan bence tekmeyi vurarak, ortada çözüm süreci diye bir şey bırakmadı” dedi.

DHA’nın haberine göre; HDP'nin İlçesi’nde düzenlediği ‘Yarını bugünden kuruyoruz’ konferansına katıldı. Konferans öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Garo Paylan, çözüm sürecine devam edilmesi gerektiğini söyledi. Garo Paylan, "Çözüm süreci diye bir şey ortada kalmadı. Maalesef çözüm sürecine Recep Tayyip Erdoğan bence tekmeyi vurarak, ortada çözüm süreci diye bir şey bırakmadı. Bu süreçten tekrar çıkılıp, müzakerelere ve çözüm sürecine devam edilmesini istiyoruz” dedi.

Garo Paylan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz tekrar çözüm sürecinin kurulmasını istiyoruz. Müzakerelerin tekrar başlamasını istiyoruz. HDP olarak bunun için mücadele ediyoruz. Başka türlü de yolu yok. Belki de uzun süre çatışmalar devam edecek ve sonunda tekrar masaya döneceğiz. Ama geride pek çok kayıplarımız olacak. O açıdan bizler kayıplarımız olmadan, Türkiye’yi bir iç kaosa götürmeden çözüm sürecine, müzakereye geri dönmesini istiyoruz. Bu ülke defalarca çıkmaz sokağa girdi ve geride bıraktığımız yalnızca kayıplarımız, acıları ve gözyaşları var. O açıdan biz bunlara tevessül etmeden tekrar ülkeyi zehirleyen bu süreçten tekrar çıkılıp, müzakerelere ve çözüm sürecine devam edilmesini istiyoruz."

Güneydoğu’daki çatışma ortamının hatırlatılması üzerine Paylan, "Son olaylar maalesef girdiğimiz çıkmaz sokaklar, kan, gözyaşı ve ölüm ama bu seferki paradigma çok daha farklı. Artık şehirleri tanklarla, toplarla, obüs topları ile kurulan çok daha karanlık bir süreç ve insansızlaştırma süreci. Yeni bir tehcir süreci belki de. Bu Cizre, Silopi, Nusaybin’i insansızlaştırma meselesi. Devletin yeni bir sürece girdiğini gösteriyor" diye konuştu. 

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