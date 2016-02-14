HDP'li Garo Paylan, Demirtaş’a 'katil' denilmesini protesto için komisyonu terk etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2016 yıl bütçe görüşmelerine devam edilirken, komisyonun HDP’li üyesi Garo Paylan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu tarafından “katil” dendiğini öne sürerek salonu terk etti. “Burada bir Eş genel başkana 'katil' denmesini normalleştirdiniz. Sayın Bakan sizi de protesto ediyorum.” diyen Paylan, “Bugün Türkiye’yi bu savaş ikliminde, bu çatışma ikliminde bir cendereye sokan tutuma bir tutam da siz katkıda bulundunuz. Üzüntü ve esefle karşılıyorum ve sizi protesto ediyorum. Ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, öğlen saatlerindeki komisyon çalışmasında çıkan tartışmada Paylan yaşanan katliamlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirterek hükümetin hesap vermesi gerektiğini belirtirken, Bakan Soylu da Paylan'a, "Siz PKK ile berabersiniz. Kandil'i de başınıza yıkarız, burada o teröristleri de aynı şekilde başınıza yıkarız" ifadelerini kulandı. Bunun üzerine HDP İstanbul Milletvekili Paylan, Soylu'nun DİSK'in dünkü Genel Kurulu'ndan ayrılmasının ardından kendisine yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Katil orada" açıklamasında bulundu. Soylu'dan "katil" olarak kimi kast ettiğini açıklamasını isteyen Paylan, Soylu'ya yönelik eleştirilerde bulundu.