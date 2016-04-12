HDP'li Garo Paylan: Beşiktaş taraftarlarına yaşlı genç demeden gaz ve su sıkılmasının gerekçesi nedir?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan, dün Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Arena’nın açılış maçı Beşiktaş-Bursaspor arasındaki müsabaka öncesinde polisin Beşiktaş taraftarına müdahalesini Meclis’e taşıdı. Paylan, “Emniyet bariyerinin yıkılmaması ve can güvenliğinin korunması” için genç yaşlı demeden oraya gelen taraftarların üzerine emniyet güçlerinin gaz ve su sıkmasının tam olarak gerekçesi nedir?" diye sordu.

Bianet’in haberine göre, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Paylan, soru önergesinde şu noktalara dikkat çekti:

“11 Nisan 2016 günü, Beşiktaş’ın yeni açılan stadı Vodafone Arena’da ilk kez oynanacak olan Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesi polis, stadın etrafında bulunan taraftarlara yoğun bir şekilde biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale etmiştir.

“Basında yer alan haberlerde ‘emniyet bariyerinin yıkılmaması ve can güvenliğinin korunması’ için polisin önce uyarı yaptığı, ardından ise müdahale ettiği belirtilmektedir.

“Ayrıca, emniyet güçlerinin taraftarlara tokat attığı, ardından da gözaltına almaya çalıştığı haberleri de basına yansıdı.

“On binlerce insanın bulunduğu Vodafone Arena ve çevresinde yoğun gazdan etkilenenler arasında birçok çocuk ve yaşlı da vardır.

Sorular şöyle: