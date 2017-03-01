HDP’li Garo Paylan, AİHM’e gidiyor

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te Ermeni katliamı için kullandığı ‘soykırım’ ifadesi yüzünden verilen 3 oturum cezasının iptal istemini reddeden Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağını söyledi

AYM’nin kararını talihsiz bir karar olarak değerlendiren Paylan, “Keşke ülkemin bir mahkemesi bunu çözmüş olsaydı; bu demokrasiye darbe vuran kararı ortadan kaldıran bir karar verselerdi öyle olmadı bu noktada AİHM’ gideceğiz” diye konuştu.

Mahkemenin başvuruyu esasa girerek değil şekil yönünden değerlendirdiğine dikkat çeken Paylan, Meclis Genel Kurulu’nun elinden aldığı ifade özgürlüğü hakkının AYM'nin koruyamadığını söyledi.

“Yürütme hata yapabilir bunu durduracak olan şey bağımsız mahkemelerdir. Ancak AYM’nin kararı talihsiz bir karar olmuştur. Bu noktada AİHM’e gideceğiz. Keşke ülkemin bir mahkemesi bunu çözmüş olsaydı bu demokrasiye darbe vuran kararı ortadan kaldıran bir karar verseydi” dedi.

Ne olmuştu?

Paylan, anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesinin görüşmelerinde Ermeni katliamı için "soykırım" ifadesi nedeniyle TBMM'den üç birleşim boyunca çıkarılma cezasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu.

Paylan, Anayasa Mahkemesi başvurusunda TBMM’nin üç birleşim çıkarma cezasının “eylemli içtüzük değişikliği” sayılarak yargısal denetiminin yapılmasını, konuşmamın tutanaklardan çıkarılmasına dair kararın, aynı şekilde eylemli içtüzük değişikliği sayılarak, denetlenmesini ve her iki kararın da bu kapsamda iptal edilmesini talep etmişti.