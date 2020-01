HDP'li Garo Parlan'dan Akşam'a tepki

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Akşam gazetesinin 12 Ocak 20181’de "Patrikhanede kirli HDP tezgahı bozuldu" başlıklı haberinde patrikli seçimini manipüle etmeye çalışmakla suçlanmasına tepki gösterdi.

Paylan yaptığı yazılı açıklamada, Patrik seçim sürecinin engellendiğini ve sürecin bir an önce başlaması için milletvekili olarak girişimlerde bulunduğunu belirtti. Devletin Ermeni toplumuna yaklaşımda eski alışkanlıklarının yeniden gün yüzüne çıktığı belirtilen açıklamada, “Karanlık odaklar, bazı işbirlikçileri ile masum taleplerimizi manipüle etmekte ve hükümeti yanıltmaktadır ” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haberde yer aldığı gibi Türkiye Ermenileri olarak Patrik seçimini uzun süredir bekliyoruz. Engellenen seçim sürecinin bir an önce başlaması, teamüllere uygun bir şekilde gerçekleşebilmesi için bir milletvekili olarak girişimlerde bulundum. Bu konuda hükümet üyeleri ile defalarca görüştüm. TBMM’de pek çok vesileyle konuyu gündeme taşıdım. Sandık iradesinin Patriğimizi belirleyeceği seçimin bir an önce gerçekleşmesi için Ermeni toplumunun bir temsilcisi olarak mücadele verdim. Söz konusu haberde yazanların aksine, bugüne kadar patrik adaylarından herhangi birine desteğimi açıklamadım. Toplum tarafından saygı gören, görevini layıkıyla yerine getirecek her aday benim için kıymetlidir. Patriğimizin kim olacağına oylarıyla karar verecek olan ise, Türkiye Ermeni toplumudur.

“Son dönemde, devletin Ermeni toplumuna yaklaşımında eski alışkanlıklar yeniden gün yüzüne çıkmıştır. Karanlık odaklar, bazı işbirlikçileri ile masum taleplerimizi manipüle etmekte, Hükümeti ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Toplum olarak, geçmişte de bugünküne benzer zor dönemler yaşadık. O dönemlerde, onurlu duruş gösteren ruhanilerimiz ve sivil yöneticilerimiz hep oldu. Onlar hep saygı ile anıldılar. Bugünlerde ise, ruhani alandaki ve vakıf yönetimlerindeki bazı aktörler, ortaya koydukları duruş ile toplumumuzu maalesef utandırmaktadırlar. Patrikhane’ye kayyum olarak atanmak için toplumumuzun çıkarları ayaklar altına alınabilmekte, bazı vakıf yöneticileri koltuklarını korumak adına vakıf seçimlerinin olmaması için uğraş verebilmektedirler. Bu faaliyetlerde bulunanlar, maalesef ki Ermeni toplumuna ihanet etmektedirler.

Çağrı

“Demokratik yapılarda krizleri demokratik seçimler çözer. Ermeni toplumu olarak, ruhani ve cismani alandaki kaosu bitirmek için hakkımız olan seçimleri yapmaya odaklanmalıyız. Ruhani ve cismani olarak iyi yönetilen, güçlü bir Ermeni toplumu hedeflemeliyiz. Ben bu hedefin Türkiye’nin de çıkarına olduğunu her platformda anlatmaya devam edeceğim. Bu yöndeki çabalarımı sürdüreceğim. Sorumlu olan herkesi, kendi çıkarlarını gözetenleri dışlayıp, bu çabaya ortak olmaya çağırıyorum.”