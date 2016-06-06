HDP'li Filiz Kerestecioğlu: Nizip Mülteci Kampı'ndaki yeni taciz iddialar araştırılsın

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Nizip'te bulunan AFAD Mülteci Kampı'nda karar verilen taciz davasında ortaya çıkan yeni iddialarla ilgili soru önergesi verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istenen soru önergesi gerekçesinde 30 erkek çocuğa istismarda bulunan E.E. isimli kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında verdiği ifadelere dikkat çekildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı Nizip Mülteci Kampı'nda temizlik işçiliği yapan E.E., 30 çocuğu istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davanın 1 Haziran'da görülen karar duruşmasında, 12 ayrı taciz, tecavüz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplam 96 yıl hapse mahkum edilmişti. E.E., duruşmada verdiği son dilekçede, "kampta meydana gelen taciz ve istismar olaylarını üstüne atmak istediklerini, okuma, yazması olmadığı ve kendisini savunamadığından yaşananları çarpıttıklarını, kampta taciz ve istismar vakalarına karışan pek çok yönetici ve kamp çalışanının olduğunu" öne sürmüş; "bu kişileri isimleriyle bildiğini; fakat ailesine zarar vermelerinden çekindiği için isimleri vermediğini" belirtmişti.

Kerestecioğlu, iddiaları araştırmak için HDP'li vekiller olarak Nizip Mülteci Kampı'nı ziyaret etmek için başvuru yaptıklarını, ancak heyetin kampa alınmadığını kaydetti. Gazetecilerin ve bağımsız insan hakları örgütlerinin de kampa alınmadıklarını belirten Kerestecioğlu, kamplarda incelemelerde bulunmak için yapılan başvuruların reddedilmesinin ciddi şüpheler doğurduğuna dikkat çekti. Kerestecioğlu, soru önergesi gerekçesinde, "Amnesty International gibi uluslararası saygınlığı olan insan hakları örgütleri, hükümetin bu tutumunu oldukça endişe verici bulduğunu ifade eden açıklamalar yapmıştır. Kampa girebilen ve Nizip kampında mültecilerin koşulları ve halk sağlığı üzerine hazırladığı raporunu yayınlayan Gaziantep-Kilis Tabip Odası da bu endişeleri destekleyen gözlemlerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Tabip Odası, kampta salgın hastalık ve cinsel yolla bulaşan hastalık risklerine, kadınlara yönelik cinsel şiddete, çocuk istismarına ve erken yaşta evliliklere dikkat çekmiştir" diye belirtti.

E.E.'nin mahkemeye verdiği dilekçedeki iddiaların AFAD Başkanlığı tarafından araştırılıp araştırılmadığını soran Kerestecioğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması için şu soruları sordu:

1- Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Nizip Mülteci Kampı'nda 30 erkek çocuğuna yönelik istismarla ilgili bir soruşturma başlatmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturma hangi aşamadadır?

2- Kamuoyunda ciddi bir endişe yaratan ve tepkiye neden olan bu olayla ilgili bir idari soruşturma başlattıysanız soruşturmanın geldiği aşama ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi planlıyor musunuz?

3- E.E.'nin mahkemeye verdiği dilekçedeki iddiaları, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından incelenmiş midir? Dilekçede öne sürüldüğü gibi, çocukları istismar eden başka kamp görevlileri de tarafınızdan tespit edilmiş midir?

4- Şüpheli sıfatıyla hakkında idari soruşturma açılan başka kamp görevlileri var mıdır?

5- Eğer soruşturmada E.E. dışında şüpheli kimseler var ise kamptaki görevleri nelerdir?

6- Nizip kampında kaç sığınmacı çocuk istismar ve kötü muameleye uğramıştır?

7. Kampta kalan diğer çocukların da istismara uğrayıp uğramadığını tespit etmek için Nizip Kampı'nda bir çalışma yürütülmekte midir?

8- Eğer böyle bir çalışmanız var ise çocuklarla kimler, nerede görüşmektedir? Çocuklarla yapılan mülakatlar bu amaçla eğitilmiş profesyoneller tarafından mı yapılmaktadır? Yapılan mülakatlarda, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi)'nin taraf ülkelere şart koştuğu standartlar izlenmekte midir?

9- AFAD kamplarında bağımsız insan hakları örgütlerinin ve milletvekillerinin inceleme yapmasına izin verilmemektedir. Bu kısıtlamaların kamplarda kalan özellikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere mültecilerin durumlarıyla ilgili kamuoyunun taşıdığı endişeyi büyüttüğünü düşünüyor musunuz? Uluslararası insan hakları kuruluşları ve Avrupa Konseyi'nin uyarılarını dikkate alarak kampları bağımsız heyetlerin izleme ve denetimine açmayı düşünüyor musunuz?

10- Nizip kampı ile ilgili hazırladığı raporu Valilik ve kamuoyu ile paylaşan Tabip Odası'nın önerileri doğrultusunda Nizip kampında ve diğer mülteci kamplarında cinsel yollarla bulaşan hastalıklar açısından rutin olarak sağlık hizmetlerinin hekim tarafından verilmesi, kamptan gelen kürtaj ya da düşüklerin kadına yönelik cinsel şiddet açısından da değerlendirilmesi, çocuklara ve kadınlara yoğun ve etkin bir şekilde psikososyal destek ve eğitim verilmesi, istismara uğrayanların rehabilitasyon programına alınmaları gibi önleyici ve onarıcı tedbirleri hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz? Şimdiye kadar bu alanda ne gibi adımlar attınız, geleceğe yönelik yaptığınız çalışmalar nelerdir?