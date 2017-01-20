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HDP'li Ferhat Encü'ye 'linç girişimi' davasından tahliye

Kandıra F Tipi Cezaevinde bulunan Encü'nun, bu davanın dışında ayrı bir soruşturmadan da tutuklu olduğu için tahliye edilemeyecek

20 Ocak 2017 20:07

HDP'nin tutuklu Şırnak Milletvekili Ferhat Encü hakkında, 5 yıl önce 34 kişinin öldüğü hava saldırısından sonra Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Gülyazı Köyü'ne taziyeye gelen Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi.

31 Aralık 2011 tarihinde köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunulmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hakkında, 'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle dava açılan HDP'nin tutuklu Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, davanın görüldüğü Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosya üzerinde yapılan incelemeyle tahliye kararı verildi.

Kandıra F Tipi Cezaevinde bulunan Encü'nun, bu davanın dışında ayrı bir soruşturmadan da tutuklu olduğu için tahliye edilemeyeceği belirtildi.

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