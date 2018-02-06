HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü.

Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği, hakkında kesinleşen yargı hükmü nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dahil dokuz milletvekili halen tutuklu bulunan HDP'nin şimdiye kadar altı milletvekilinin vekilliği haklarındaki cezaların kesinleşmesi ve devamsızlık gibi nedenlerle düşürülmüştü.

Encü'nün de milletvekilliğinin düşürülmesiyle HDP'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki sandalye sayısı 52'ye indi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hüküm giydiğine dair hakkındaki mahkeme kararı kesinleşen Encü, 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.



Kerestecioğlu: Halk nezdinde vekillik düşmez

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün milletvekilliğinin hukuksuzca düşürülmesine partisinden ilk tepki Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’ndan geldi. Encü’nün milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkerenin okunmasının ardından söz alan Kerestecioğlu, şöyle konuştu:

7. milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Demokratik Meclis’e, bu dönemin Meclis’ine hayırlı olsun.

Şırnak Milletvekilimiz Sayın Ferhat Encü’ye verilen ceza sokağa çıkma yasakları döneminde meydana gelen hukuksuzlukları sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşması ve bir milletvekili olarak yasak sırasında sokağa çıkması nedeniyledir. Yani halkla buluştuğu için, kendi seçim bölgesinde seçmenleriyle bir arada olduğu için… Halkla buluşmak bir milletvekilinin asli görevidir.

Ferhat Encü’ye, 5 yılın altında verilen cezayı beğenmeyen iktidar usulde yer almayan bir yöntemle savcıya dosyayı temyiz ettirmiştir. Bununla yetinilmemiş kararı kesinleştirip infaza göndermekten de geri kalınmamıştır. Roboski’de öldürülen gencecik çocukların katillerini bulmayanlar, Roboski milletvekilinin vekilliğini düşürerek yakınlarını kaybeden insanların vicdanlarında çok derin bir yara daha açmışlardır. Vicdanlarımız yaralandı evet ama halk nezdinde vekillerimizin vekilliği düşmez. Bu da böyle bilinmelidir.

Bugün genel kurulda kalmamızı gerektiren bir durum yoktur.

