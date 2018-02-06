T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

HDP'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki sandalye sayısı 52'ye indi

06 Şubat 2018 20:24

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü.

Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği, hakkında kesinleşen yargı hükmü nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dahil dokuz milletvekili halen tutuklu bulunan HDP'nin şimdiye kadar altı milletvekilinin vekilliği haklarındaki cezaların kesinleşmesi ve devamsızlık gibi nedenlerle düşürülmüştü.

Encü'nün de milletvekilliğinin düşürülmesiyle HDP'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki sandalye sayısı 52'ye indi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hüküm giydiğine dair hakkındaki mahkeme kararı kesinleşen Encü, 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.


Kerestecioğlu: Halk nezdinde vekillik düşmez 

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün milletvekilliğinin hukuksuzca düşürülmesine partisinden ilk tepki Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’ndan geldi. Encü’nün milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkerenin okunmasının ardından söz alan Kerestecioğlu, şöyle konuştu: 

7. milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Demokratik Meclis’e, bu dönemin Meclis’ine hayırlı olsun.

Şırnak Milletvekilimiz Sayın Ferhat Encü’ye verilen ceza sokağa çıkma yasakları döneminde meydana gelen hukuksuzlukları sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşması ve bir milletvekili olarak yasak sırasında sokağa çıkması nedeniyledir. Yani halkla buluştuğu için, kendi seçim bölgesinde seçmenleriyle bir arada olduğu için… Halkla buluşmak bir milletvekilinin asli görevidir.  

Ferhat Encü’ye, 5 yılın altında verilen cezayı beğenmeyen iktidar usulde yer almayan bir yöntemle savcıya dosyayı temyiz ettirmiştir. Bununla yetinilmemiş kararı kesinleştirip infaza göndermekten de geri kalınmamıştır. Roboski’de öldürülen gencecik çocukların katillerini bulmayanlar, Roboski milletvekilinin vekilliğini düşürerek yakınlarını kaybeden insanların vicdanlarında çok derin bir yara daha açmışlardır. Vicdanlarımız yaralandı evet ama halk nezdinde vekillerimizin vekilliği düşmez. Bu da böyle bilinmelidir. 

Bugün genel kurulda kalmamızı gerektiren bir durum yoktur. 
 

ETİKETLER

Ferhat Encühdpşırnakmilletvekili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24