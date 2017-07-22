HDP’li Feleknas Uca’nın, Türkiye pasaportuna 'iptal', Alman pasaportuna 'şerh'

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın, yurtdışına çıkış yasağı olmadığı halde Türkiye pasaportu KHK ile iptal edildi. Alman pasaportuna ise ‘şerh’ konuldu.

Türkiye’de yetkililerin başka bir ülkenin vatandaşının pasaportunu iptal etme yetkisi yok, üstelik bu durum Anayasa’ya da aykırı. Karara itiraz eden Feleknas Uca ise, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesine başvuruda bulundu.

Gazete Şûjin’den Safiye Alağaş’ın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, 2015 ve 2016 yıllarında çeşitli tarihlerde katıldığı 6 etkinlik nedeniyle hakkında “Örgüt üyesi olmak’ ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davada, 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Uca’yı tutuksuz yargılayan mahkeme, Uca’ya adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı getirmedi. Ancak Uca, 18 Mayıs’ta Atatürk Hava Limanına Basel’den giriş yapmak üzere pasaport kontrolüne gitti. İşlemler sırasında sistemde Uca’ın Türkiye pasaportunun 667 sayılı KHK ile iptal edildiği ve yurtdışına çıkış yasağı olduğunu kendisine bildirildi. Çifte vatandaş olan Uca’nın Alman pasaportuna ise ‘şerh’ konulduğu öğrenildi.

Hakkında adli kontrol şartı dahi olmayan Uca’nın avukatı Reyhan Yalçındağ ise, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine, Uca hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirip getirmediklerine dair dilekçe yazdı. Mahkeme ise dilekçeye, “Sanık Feleknas Uca hakkında verilmiş bir adli kontrol bulunmamaktadır” cevabını verdi.

Ardından konuya ilişkin mahkeme tarafından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan yazıda ise Feleknas’ın “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı ve hakkında herhangi bir adli kontrol bulunmadığının daha önce bildirildiği ifade edildi. Mahkeme yazdığı yazıda, pasaportların KHK ile iptal edildiği ve iptal işlemlerinin bu yönde yapılması gerektiği vurgulanırken, iptal edilen Alman pasaportuna ilişkin pasaport birimi olup olmadığına dair bilgi sahibi olmadıkları iddiasına bulunuldu. Yazıda “Sanığın çifte vatandaş olması durumunda müdürlüğünüzün diğer ülke pasaportu açısından ilgili pasaport birimi olup olmadığı mahkememizce bilgi dahilinde olmadığından, kurumunuzun yasal yetki ve görevleri dahilinde 667 KHK ile işlem yapması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Feleknas’ın avukatı Reyhan Yalçındağ da kararın kaldırılmaması nedeniyle itiraz ederek Diyarbakır 2. İdare Mahkemesine başvuruda bulundu. Ancak başvuruya henüz bir yanıt verilmedi.

Bir başka ülkenin vatandaşının pasaportuna şerh konulamayacağının altını çizen Yalçındağ, şöyle konuştu: “Anayasaya, yasaya ve hatta KHK’nin kendisine aykırı. Başka bir ülkenin vatandaşının pasaportuna şerh koyamazsın, iptal edemezsin. Bu bir skandal, hukuki garabet facia halidir.