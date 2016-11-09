HDP’li Feleknas Uca için hapis istemi!

Eş başkanları dahil 10 vekili tutuklanan HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında da hapis istemiyle dava açılıp iddianame hazırlandı.

JİNHA’nın haberine göre, hakkında 7 fezleke bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, yaptığı konuşmalardan ötürü ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla yargılanıyordu. Geçen ay Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Feleknas Uca hakkındaki bütün dosyalar birleştirilip tek bir dosyaya dönüştürüldü. Suçun niteliği ise “Silahlı terör örgütüne üye olmak” olarak değiştirildi. Dönüştürülen bu dosyaya ilişkin iddianame de hazırlandı.

İddianamede Feleknas Uca’nın farklı tarihlerde yaptığı konuşmalar, basın açıklamaları ‘suç delili’ olarak gösterilirken ‘terör örgütü propagandasına dönüşen 6 gösteriye katıldığı’ ifade edildi. Bunlardan biri Uca’nın 2015 yılının Mayıs ayında Diyarbakır Bağlar’daki “Kadınlar Yaşam İçin Buluşuyor” etkinliğinde IŞİD’e karşı savaşan YPG’li kadınlarla ilgili ifadeleri oldu.

Feleknas’ın “Kürt kadınları Ortadoğu’da, Şengal’de, Kobanê’de tecavüzcülere teslim olmamak için, onurlarını korumak için kendilerini aşağı attılar ve onurlarına sahip çıktılar. Onun için de özgürlüğün sembolleri YPJ, YPG, HPG’dir” sözleri, “örgüt propagandası” olarak nitelendirildi.

Söz konusu iddianamede, “Şüphelinin konumu, hitap edilen kitle ile algılanma biçimi dikkate alındığında konuşmalarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilmeyeceği” ifadesine yer verildi.

HDP Milletvekili Feleknas Uca için 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.