HDP'li Feleknas Uca hakkında 2 fezleke

Diyarbakır'da çesitli tarihlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 ayrı fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, 29 Nisan 2017'de HDP ve DBP organizesinde merkez Bağlar İlçesi'nde DBP il binası önünde Suriye bölgesine gerçekleştirilen hava harekatını protesto etmek için yapılan basın açıklamasına Uca'nın da katıldığı bildirildi.

Uca'nın Kürtçe yaptığı konuşma tercüme edilerek eklendiği fezlekede, konuşmasının bir bölümünde "Gerçekleşen bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıda şehit düşenlerin yeri cennet olsun" dediği aktarıldı.

Diğer fezlekede ise merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda geçen yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Uca'nın konuşması aktarılarak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçunu işlediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Uca'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.