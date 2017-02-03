HDP'li Faysal Sarıyıldız: Eski Kaymakam Güntepe’yi savunanlar neden suskun?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ‘FETÖ’ den tutuklanan Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe’ ile ilgili “O dönem Güntepe’ye alkış tutanlar şimdi neden susuyor” dedi.

dihaber’de yer alan habere göre,Sarıyıldız, ‘FETÖ’ üyesi olmaktan dün gece tutuklanan Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe’nin kahraman ilan edildiği zamana dikkat çekerek, "O dönem Güntepe'ye alkış tutanların şimdi neden susuyor" diye sordu.

Güntepe'nin ulus devlet paradigması çerçevesinde yetiştirilen on binlerce kadrodan sadece biri olduğunu vurgulayan Sarıyıldız, iktidar ve cemaatin bu kadroları ortaklaşa yetiştirip devlet kademelerine getirdiğini ifade etti. Sarıyıldız, şuan ki AKP’lilerin çoğunun Güntepe ile aynı müfredattan eğitim aldığını ve aynı yollardan geçtiğini söyledi.

Güntepe'nin üyesi olduğu cemaatin bir dönem iktidarın ortağı olduğunu hatırlatan Sarıyıldız, Güntepe'nin kaymakamlık yaptığı döneme dikkat çekti. Güntepe'nin kaymakamlık yaptığı dönemlerde ve son zamanlarda kimliğini gizlemek için iktidarın ideolojisine paralel “ırkçı ve dinci” paylaşımlar yaptığını belirten Sarıyılıdız, "Sürekli olarak 'Şehit' edebiyatı yapmıştır. Bu durum ülke bürokrasisinin durumunu gözler önüne seriyor. Kaymakam olduğu ilçede sivil insanlar öldürülürken, sırf o şehit edebiyatı yaptığı ve bize saldırdığı için herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmadı. Tam aksine iktidar tarafından kahraman ilan edildi. Güntepe bize saldırırken onu pohpohlayanlar neden şimdi sessiz kalıyor" dedi.

Güntepe'nin kaymakamlığı esnasında yasal olmayan çok sayıda işlem yaptığını dile getiren Sarıyıldız, şunları söyledi: "Trol hesap açarak yaşamını yitiren insanların cenaze fotoğraflarını paylaşıyordu. O dönem gündeme getirildi bu durum ancak iktidar bunun karşısında sessiz kaldı. Yüzde 90 oy alan seçilmişlere saldırıp hakaret etti, ancak iktidar yine sessiz kaldı. Psikolojik savaş argümanlarını kullanıyordu. İktidarın 'O kahramanı' şimdi cezaevinde. Faşist iktidarın karakterinde bu durum var. Gerektiğinde kahraman gerektiğinde suçlu ilan ediyorlar."