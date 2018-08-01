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HDP'li Erkan Baş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma

"Böyle bir soruşturmanın bugüne denk gelmesini tesadüf olarak görmüyorum”

01 Ağustos 2018 16:06

Türkiye İşçi Partisi Kurucu Meclis üyesi ve HDP Milletvekili Erkan Baş hakkında ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Baş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘diktatör’ ifadesini kullanması gerekçe gösterildi.

İleri Haber’in haberine göre Baş, “Avukat arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, neredeyse iktidara teslim olmayan herkese dava açılması için kullanılan ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ‘ suçlamasıyla hakkımızda soruşturma başlatılmış. Türkiye’de hukukun geldiği nokta hepimizin malumu, dolayısıyla böyle bir soruşturmanın bugüne denk gelmesini tesadüf olarak görmüyorum” açıklamasında bulundu.

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