HDP’li Encu, iki davadan beraat etti

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, hakkında açılan iki davadan beraat etti.

dihaber’de yer alan habere göre, Encu hakkında “Kamu görevlisine hakaret” ve “Kamu görevlisine görevi yaptırmamak” gerekçesiyle açılan davaların karar duruşması görüldü. Cizre 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Encu, tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS sistemi ile katıldı.

Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından Encu hakkında her iki davadan da beraat kararı verdi.

Encu, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sokağa çıkma yasağı döneminde kente girmek istemiş ancak polisler tarafından engellenmişti. Cizre’ye girmek için uzun bir süre direnen Encu hakkında polisler tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Encu’ye daha önce "Örgüt propagandası"ndan 3 yıl 9 ay 10 gün, "İl idaresi kanuna aykırılık" suçundan ise 10 ay hapis cezası verilmişti.