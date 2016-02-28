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HDP'li Encü: Başbakan'ın üzerime gönderdiği polisler beni darp etti, kardeşimi gözaltına aldı

"Olacak en küçük birşeyin sorumlusu bu ülkenin yöneticileridir"

28 Şubat 2016 17:40

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şırnak’ın İdil ilçesinde bulunduğu eve polis tarafından baskın yapılarak kardeşi Veli Encü’nün gözaltına alındığını, kendisinin de darp edildiğini duyurdu. Twitter üzerinden olayı duyuran Encü, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na seslenerek ‘’Sayın Davutoğlu üzerime yolladığın bu askerlerini bir an önce geri çek. Bu üslup ve bu tavırlar ile seninde altında kalacağın şeyler yaşanabilir’’ ifadelerini kullandı. 

‘’Olacak en küçük birşeyin sorumlusu bu ülkenin yöneticileridir. Burdan hepsine sesleniyorum; Çekin bu gözü dönmüş silahlılarınızı kapımızdan’’ diyen Encü, T24’e yaptığı açıklamada, polisin hiç bir gerekçe göstermeden bulunduğu eve baskın yaptığını, üzerine yürüdüğünü ve boğazını sıktığını, bu sırada ‘’O milletvekili, dokunamazsınız’’ diyerek araya giren kardeşi Veli Encü’nün gözaltına alındığını belirtti. 

Encü’nün olaya ilişkin tweetleri şöyle:

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