HDP'li Doğan'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: Hafriyat kamyonları neden denetlenmiyor?

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, son 21 ayda hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda 39 vatandaşın yaşamını yitirmesini TBMM gündemine taşıdı. Doğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergede, son 5 yıl içerisinde hafriyat kamyonlarının karıştıkları ölümlü trafik kazalarını, ölümlü kazalara karışan kamyonlarının kaçının taşeron şirketler adına çalıştıklarını, denetimlerin ne sıklıkla yapıldığını ve ne tür önlemler alındığını sordu.

Doğan'ın İçişleri Bakanı'na yönelttiği sorular şöyle:

Basına ve kamuoyuna yansıyan haberler neticesinde son 21 ayda hafriyat kamyonların karıştığı kazalarda 39 vatandaşımızın yaşamını kaybettiği belirtilmektedir. Bu kamyonların çoğunluğunun İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları yapan taşeron firmalara ait olduğu ve denetimsiz bir şekilde çalıştırıldığı iddia edilmektedir.

Yine basına yansıyan haberlere göre 12 Mayıs 2016’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda İBB’ye ait hafriyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Arslan ise hafriyat kamyonlarının işlediği cinayetten dolayı gerçek sorumluların yargılanmadığını belirtmiştir. Ayrıca Nesrin Aslan basına yaptığı açıklamada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, devlet bütün organlarıyla sorumluları aklamaya çalıştığını, sorumluların bilirkişi raporlarında belirlendikten sonra Valilik tarafından korunduğunu belirtmektedir.

- Son 5 yıl içerisinde hafriyat kamyonlarının karıştıkları ölümlü trafik kazalarının sayısı kaçtır?

- Son 5 yıl içerisinde hafriyat kamyonlarının karıştıkları ölümlü trafik kazalarının illere göre dağılımı nedir?

- Ölümlü kazalara karışan hafriyat kamyonlarından kaçı büyük şehir belediyelerine hizmet vermektedir?

- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmalarını yapan taşeron firmalara ait hafriyat kamyonlarının denetimsiz çalıştırıldıkları iddiaları doğru mudur? Denetimler ne sıklıkla yapılmaktadır?

- 12 Mayıs 2016 tarihinde Yoğurtçu Parkı’nda İBB’ye ait hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin davasında sorumluların vali tarafından korunduğu iddiaları doğru mudur? Bu konuda herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

- Hafriyat kamyonlarının karıştığı ölümlü kazaları engellemek adına ne tür çalışmalar yapmaktasınız?

- Hafriyat kamyonları sürücüleri herhangi bir psikoteknik eğitimlerden geçirilmekte midir