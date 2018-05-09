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HDP'li Doğan: Adil ve Demokratik bir seçim için Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır

Doğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'den Demirtaş'ın serbest bırakılması için mücadele etmesini istedi

09 Mayıs 2018 22:54

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, adil ve demokratik bir seçim için bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulanan Selahattin  Demirtaş'ın serbest  bırakılması gerektiğini söyledi. Doğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den bugün ziyaret ettiği Demirtaş'ın serbest bırakılması konusunda mücadele etmesini istedi. 

 Müslüm Doğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"Selahattin Demirtaş esaret içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Hiçbir suçu olmadığı halde siyasi rehine olarak tutulmaktadır. Torba fezlekelerle tutukluluk hali sürdürülmeye çalışılıyor. Mahkemelerde adeta bir hukuk dersi vermektedir. Eşit koşullarda olmayan bir seçim sürecinin içerisindeyiz. Mandela’da benzer koşullar içerisinden Cumhurbaşkanı olmuştur. İnanıyoruz ki Selahattin Demirtaş’ta Cumhurbaşkanı seçilecektir.

Neden Demirtaş’tan bu kadar korkuyorlar. Çünkü Sayın Demirtaş hak, hukuk ve vicdanlara seslenen bir siyaset adamıdır. Selahattin Demirtaş tutuklu olduğu sürece hiç kimse bu seçimin adil ve demokratik yürütüldüğünü söylemesin."

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HDPMüslüm DoğanSelahattin DemirtaşEdirne CezaeviMuharrem İnce

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