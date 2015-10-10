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HDP'li Dicle Belediye Başkanı tutuklandı

Eş Başkan Abdulsamet Bilgin ile birlikte, Belediye Fen İşleri çalışanı İlhami Güzel de tutuklandı

10 Ekim 2015 00:24

Dicle Belediyesi Eş Başkanı Abdulsamet Bilgin ve Belediye Fen İşleri çalışanı İlhami Güzel, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bilgin ve Güzel, dün gözaltına alınmıştı.

DİHA'nın haberine göre, dün gözaltına alınan Dicle Belediye Eş Başkanı Abdulsamet Bilgin ile Belediye Fen İşleri'nde çalışan İlhami Güzel, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Bilgin ve Güzel, "Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma" iddiasıyla mahkemeye sevk edildi.

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade veren Bilgin ile İlhami Güzel, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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