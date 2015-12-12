T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP’li Dengir Mir Mehmet Fırat’ın arabasına el kondu

Emniyet, yurda getirilişinde usulsüzlük yapıldığı belirlenen otomobillere operasyon yaptı

12 Aralık 2015 11:10

Yurda getirilişlerinde usulsüzlük yapıldığı belirlenen lüks otomobillere yönelik operasyon düzenleyen Ankara Emniyeti, HDP’li milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın aracına el koydu.

Milliyet’te yer alan habere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan ön hazırlıkla ilgili adli soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bir yıldır devam eden soruşturmada, 183 lüks aracın yasal olmayan yollardan ülkeye sokulduğu belirlendi.

Polis ve müfettişler, başkentteki bazı galericilerin, yurtdışında tescil edilmiş ve kullanılmış olan araçları, “kullanılmamış yeni araç” gibi gümrük beyanında bulundukları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, ayrıca bu araçlara sahte belge düzenleyerek çift fatura kullandıkları, böylece araçları gerçek değerinin çok altında gösterdikleri saptandı. Çift fatura uygulamasında araçların gerçek vergi matrahının ortalama yüzde 10’nun yatırılarak  araç sahibine 50 - 60 bin Euro haksız menfaat sağlandığı ve devletin vergi kaybına uğradığı anlaşıldı.

Bu tespitlerin ardından, operasyona başlayan polis, araçların tescil kayıtlarının bulunduğu 33 farklı kentte el koyma işlemleri yaptı. Bu el koyma işlemleri sırasında HDP Mersin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın aracına da el konuldu. Fırat’a ait 2010 model Mercedes 350, emniyet otoparkına çekildi. 

ETİKETLER

denir mir mehmet fırataraçel konulduoperasyonneden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24