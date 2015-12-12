HDP’li Dengir Mir Mehmet Fırat’ın arabasına el kondu

Yurda getirilişlerinde usulsüzlük yapıldığı belirlenen lüks otomobillere yönelik operasyon düzenleyen Ankara Emniyeti, HDP’li milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın aracına el koydu.

Milliyet’te yer alan habere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan ön hazırlıkla ilgili adli soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bir yıldır devam eden soruşturmada, 183 lüks aracın yasal olmayan yollardan ülkeye sokulduğu belirlendi.

Polis ve müfettişler, başkentteki bazı galericilerin, yurtdışında tescil edilmiş ve kullanılmış olan araçları, “kullanılmamış yeni araç” gibi gümrük beyanında bulundukları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, ayrıca bu araçlara sahte belge düzenleyerek çift fatura kullandıkları, böylece araçları gerçek değerinin çok altında gösterdikleri saptandı. Çift fatura uygulamasında araçların gerçek vergi matrahının ortalama yüzde 10’nun yatırılarak araç sahibine 50 - 60 bin Euro haksız menfaat sağlandığı ve devletin vergi kaybına uğradığı anlaşıldı.

Bu tespitlerin ardından, operasyona başlayan polis, araçların tescil kayıtlarının bulunduğu 33 farklı kentte el koyma işlemleri yaptı. Bu el koyma işlemleri sırasında HDP Mersin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın aracına da el konuldu. Fırat’a ait 2010 model Mercedes 350, emniyet otoparkına çekildi.