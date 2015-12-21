Demirtaş: Türkiye'nin Suriye'ye dönmeye izin vermeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kürtlerin Türkiye’de yaşama isteği olmazsa Suriye’ye dönmenin üç günlük mesele olduğunu söylerken, “Öyle bir noktaya gelmeyiz, hiçbirimiz buna izin vermeyiz” dedi.

Hürriyet’in haberine göre merkezi Diyarbakır’da bulunan ve uydudan yayın yapan Özgür Gün TV’ye konuşan Demirtaş, Güneydoğu’daki operasyon ve çatışmalar konusunda şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’de Kürtlerin feraseti ve bir arada yaşama isteği olmaz ise Suriye’ye dönmek 3 günlük meseledir. Hepimiz çok hassas davranıyoruz. Davutoğlu’nun bunu anlaması lazım. Bir coğrafyada yaşanan iç savaştır ama bu Suriye’deki, Lübnan’daki Yemen’deki gibi bir iç savaş değil. Türkler ile Kürtler, Aleviler ile Sünniler, Araplar ve diğerleri birbirini öldürmüyorlar çok şükür. Öyle bir noktaya gelmeyiz, hiçbirimiz buna izin vermeyiz.”