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HDP’li Demirtaş: ABD, çözüm sürecinin devamını istiyor

Demirtaş, sağduyu ve barış çağrılarının karşılık görmemesinden yakındı

07 Aralık 2015 10:58

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ABD’de geçen hafta yaptığı görüşmeler hakkında, partisinin milletvekillerine bilgi verirken “ABD yönetimi, çözüm sürecinin kaldığı yerden devam etmesini istiyor” dedi.

Habertürk’ten Esra Yazdıç Demir’in haberine göre HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve 7 Haziran ile 1 Kasım’da HDP’den milletvekili seçilen isimlerle dün parti genel merkezinde bir araya geldi.

Kamp niteliğindeki toplantı, güvenlik nedeniyle genel merkezde yapıldı. Toplantıyla ilgili, basına hiçbir duyuru yapılmaması dikkat çekti. 2 gün sürecek toplantının ilk gününde, Demirtaş’ın ABD ziyareti ve Doğu illerinde artan gerilim ele alındı.

Demirtaş, ABD yönetiminin çözüm sürecinin kaldığı yerden devam ettirilmesinden ve sorunun barışçıl politikalarla çözülmesinden yana olduğunu aktardı.

Yaklaşık 120 partilinin katıldığı toplantıda konuşmacılar 5’er dakika süreyle söz aldı. Konuşmacılar, Güneydoğu’da artan gerilim ve yaşanan ölümler nedeniyle, milletvekillerinin yaptığı sağduyu ve barış çağrılarının artık halktan karşılık görmediğinden yakındı.

HDP yönetimi ise vekillerden, çatışmayı körükleyecek demeçlerden uzak durmalarını ve ortak bir dil birliği sağlanmasını istedi.

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