"HDP'li Celal Doğan Fenerbahçe üyeliğinden atılsın" dilekçesi

Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurul toplantısında, başkanlık divanına dilekçe veren bir grup üye, Celal Doğan'ın kulüp üyeliğinden ihraç edilmesini istedi.

Üyelerin dilekçede, Doğan'ın, Türkiye'nin bütünlüğü aleyhinde faaliyet gösteren HDP'nin bir milletvekili olduğu, bu nedenle de Fenerbahçe Kulübü'nden ihraç edilmesi gerektiğini ifade ettikleri öğrenildi.

Şekip Mosturoğlu: Celal Bey'in ifadesini alacağız

Dilekçeyi alan Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Bu dilekçeyi değerlendirmek bizim değil yönetim kurulunun işi" diyerek topu yönetime attı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise, "Başvuruyu yönetim kurulunda görüşeceğiz. Celal Bey'in de ifadesini alacağız ve demokratik bir çözüm bulacağız" dedi.