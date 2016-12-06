HDP’li Celal Doğan: Erdoğan’a bu lekenin sürülmesini arzu etmiyorum!

HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, “Ben Diyarbakır konuşmasını yapan Cumhurbaşkanımı özlüyorum” dedi. 7 Haziran seçimleri sonrası Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaretini de hatırlatan Doğan, "Bugün olsa yine giderim" açıklamasında bulundu. Milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili, “Bu yargının tasarrufu” yönündeki açıklamaları, Adnan Menderes asılırken söylenen, “Sizi buraya gönderen irade böyle istemiştir” sözlerini hatırlatarak eleştiren Doğan, “Sayın Cumhurbaşkanına da gelecekte bu lekenin sürülmesini arzu edenlerden değilim” diyerek bu hatadan dönülmesini istedi.

DUVAR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Meclis’te maraton devam ederken Celal Doğan, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Konuşmasına 15 Temmuz vurgusuyla başlayan Doğan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 15 Temmuz’da ülkemizin maruz kalmış olduğu, demokrasinin maruz kalmış olduğu darbe nedeniyle hem şahsına hem ailesine en içten geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

“Bugün olsa giderim”

Dış politikayı eleştiren Doğan, 7 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Saray’da yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Üzerinde çokça konuşulan görüşme için Doğan, “Çok seviyeli bir görüşme olmuştu, lütfetmişti, gitmiştim, çağırsa yine giderim çünkü benim öyle komplekslerim falan yok, ben sarayın şunu bunuyla o kadar meşgul bir insan da değilim. ‘Saraya gitmem’ diyenler bugün komşu kapısı hâline getirdiler. Bu nedenle, bugün de olsa giderim” dedi.

“Özlüyorum”

Meclis Genel Kurulu’nda HDP’li bir milletvekilinin ‘Kürdistan’ sözlerine gösterilen tepkiye değinen Doğan, Erdoğan’ın daha önce bu ifadeyi kullandığını hatırlattı ve şöyle dedi:

“Ben Diyarbakır konuşmasını arayan, daha doğrusu yapan Cumhurbaşkanımı özlüyorum, o Cumhurbaşkanının tekrar o noktaya gelmesini özlüyorum çünkü orada diyor ki Selvi Ana diye bir yaşlı kadın: Üç yıldır buralara şehit gelmiyor oğlum… O, Cumhurbaşkanını da duygulandırıyor.”