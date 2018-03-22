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HDP'li Buldan'dan CNN Türk'e: Satıldı anladık da, bu kadar tuhaflaşmasına gerek yoktu…

CNN Türk'ün sosyal medya hesabından, Galatasaray Başkanı'nın konuşması Buldan'ın fotoğrafıyla paylaşılmıştı

22 Mart 2018 19:32

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CNN Türk’ün sosyal medya hesabından yapılan bir hatayı, kanalın bünyesinde bulunduğu Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satışına bağladı. 

CNN Türk’ün Twitter hesabından dün yapılan bir paylaşımın ekran görüntüsünü paylaşan Buldan, kendisinin Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarında konuşma yaparken çekilmiş bir fotoğrafının, “Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA’yla ilgili açıklamalarda bulunuyor” mesajıyla yayınlanmasıyla ilgili şu yorumda bulundu:
"Doğan Grubu satıldı anladık da, bu derece tuhaflaşmasına gerek yoktu…”

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