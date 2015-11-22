HDP'li Botan: Rusya'nın YPG'ye silah vermesinden memnun oluruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Lezgin Botan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’de IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürüttüğü hava operasyonunun bölgede yaşayan Kürtler arasında memnuniyet yarattığını söyledi. Botan, Rusya’nın YPG’ye silah vermesinden parti olarak memnun olacaklarını dile getirdi.

Sputnik’in haberine göre Rusya’nın hem uluslararası arenada söz sahibi bir devlet olduğunu ve Ortadoğu’da da önemli bir güç haline geldiğini söyleyen Botan, "Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesinde Rusya’nın büyük payı var" dedi. Botan, sözlerine şöyle devam etti:

“Herkesin kabul etmesi gerekiyor ki Rusya artık Ortadoğu’da önemli bir güç. Rusya Ortadoğu’daki çıkarlarını Suriye üzerinden gerçekleştiriyor. ABD’nin ve Batı'nın dizayn etmek istediği Suriye’de Rusya çıkarlarını korumak zorunda. Rusya uluslararası politikada çok ciddi bir aktör ve Ortadoğu’da artık Rusya da var olacaktır.”

Rusya’nın bölgedeki Kürt güçleriyle siyasi açıdan diyalog kurduğunu söyleyen Botan, Kürtlerin de yüzünü Rusya’ya çevirdiğini belirtti. HDP’li vekil, Rusya’nın IŞİD ve El Nusra gibi cihatçı örgütlere yönelik operasyonlarının Kürtleri memnun ettiğini de vurguladı ve şunları söyledi:

“Rusya şu an Kürtler’n düşmanı olan IŞİD ve El Nusra gibi örgütleri vuruyor. Rusya artık bütün Kürtlerle ilişkilerini geliştiriyor. Sayın Putin’in de dediği gibi IŞİD ile kahramanca savaşan Kürt silahlı güçleri, Rusya’nın da dikkatini çekmiştir. IŞİD bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Rusya güçlü bir devlettir, ekonomisi güçlüdür, silahları vardır ve bu silahlardan doğrudan YPG’ye verirse biz parti olarak çok memnun oluruz. Rusya PYD ile ilişkilerini geliştirdiği gibi YPG ile de geliştirmelidir.”