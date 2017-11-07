HDP'li Birlik'ten, Maliye Bakanı'na soru: 639 milyon ödenek Beytüşşebap'ta neden gönderildi?

ŞIRNAK, (DHA)- HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM\'ye verdiği önergede, \"Beytüşşebap Mal Müdürlüğü adına gönderilen 639 milyon TL\'lik ödenek, Emniyet Müdürlüğü adına açılan hesaba neden transfer edilmiştir? Ödenek kim tarafından ve ne için kullanılmak üzere Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesine gönderilmiştir?\" diye sordu.

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Birlik, Maliye Bakanlığı\'ndan Beytüşşebap Mal Müdürlüğü\'ne 639 milyon lira gönderdiğini, bu paranın İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde FETÖ\'den açığa alındıktan sonra göreve dönen ve mutemet olan polis memuru Selahattin D. tarafından yasalara aykırı şekilde Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka bir hesaba aktarıldığını söyledi. Selahattin D.\'nin parayı almak için Şırnak merkezdeki banka şubesine gittiğini ve banka görevlilerinin, devasa miktardaki paranın 17 bin nüfuslu Beytüşşebap gibi küçük bir ilçe için ödenek olarak ayrılmasından şüphelenmesi ve işlemi durdurarak Beytüşşebap Emniyet Müdürü\'ne bilgi verildiğini belirten HDP\'li Birlik\'ın Bakan\'dan yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

* Beytüşşebap Mal Müdürlüğü adına gönderilen 639 milyon TL\'lik ödenek, Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü adına açılan hesaba neden transfer edilmiştir? * 639 milyon TL\'lik ödenek kim tarafından ve ne için kullanılmak üzere Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesine gönderilmiştir?

* 639 milyon TL\'lik yüksek meblağlı paranın Beytüşşebap\'ta kontrol noktalarına kurulan bariyerlere harcandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise kurulan bariyerler altın kaplama mıdır?

* Vurgun girişimine ilişkin bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturma ne aşamadadır? Olayda vurgun girişimi yapanlar ile Ankara Maliye Bakanlığı\'nın iş birliği içinde olduğu iddiaları doğru mudur?

* Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde Fethullahçı Terör Örgütünden açığa alındıktan sonra dönen ve para işlerine bakan görevli bir polis memuru ile Maliye Bakanlığı\'ndaki işbirlikçilerinin vurgun girişiminden dolayı bir adli ve cezai işlem uygulanmış mıdır?

VURGUN NASIL ÖNLENMİŞTİ?

İddialara göre yaklaşık Maliye Bakanlığı’ndan 1 ay önce Beytüşşebap Mal Müdürlüğü\'ne 639 milyon lira gönderildi. Yüksek meblağlı para, İlçe Emniyeti Müdürlüğü\'nde mutemet görevi yapan polis memuru Selahattin D. tarafından herhangi bir izin alınmadan yasalara aykırı olarak Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka bir hesaba aktarıldı. Mutemet Selahattin D., parayı almak için Şırnak merkezdeki banka şubesine gitti. Banka görevlileri, devasa miktardaki paranın 17 bin nüfuslu Beytüşşebap gibi küçük bir ilçe için ödenek olarak ayrılmasından şüphelendi. İşlem durdurularak Beytüşşebap Emniyet Müdürü durumdan haberdar edildi. Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Emekliliği yaklaşan Beytüşşebap Mal Müdürü ile birlikte 3 kurum personeli gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı. Şüpheliler, adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başsavcılık, kanıt toplama hazırlığına girişirken, Beytüşşebap Kaymakamlığı da idari soruşturma başlattı. Mal müdürünün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli görevden uzaklaştırıldı. 7 milyon para ile kaçan ve her yerde aranan polis memuru Selahattin D.’nin, geçmişte FETÖ üyesi olduğu şüphesiyle görevden uzaklaştırıldığı ancak bir süre sonra görevine iade edildiği ileri sürüldü.