HDP'li Bilgen ve Yıldırım hakkında Afrin soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin harekatına yönelik olarak sözleri nedeniyle, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.

HDP'li Yıldırım, harekatı "işgal girişimi" olarak nitelemiş ve vatandaşları sokağa davet ederek tepki göstermeye davet etmişti.

Ayhan Bilgen ise, "Operasyon başarılı olursa ülkeyi iç savaşa sürükler, başarısız olursa, darbeye zemin oluşturur" demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamalar nedeniyle, Yıldırım ve Bilgen'e, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlattı.